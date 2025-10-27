快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

民代稱新北幣、健康幣應整合 新北：研議兌換機制

中央社／ 新北27日電

新北市府在市政推展上，研考會推出新北幣的虛擬貨幣，衛生局也推出健康幣，國民黨議員江怡臻認為2幣應進行整合。研考會主委林豐裕表示，將整合，1個月內研議兌換機制

新北市議會今天進行業務質詢，江怡臻表示，新北市推出虛擬的新北幣，以鼓勵民眾參與新北市觀光旅遊等各項市政活動，同時，新北動健康APP也鼓勵民眾，可透過運動、步行累積健康幣。

江怡臻指出，新北幣可與雲林縣、台東縣做跨縣市整合，但健康幣跟新北幣卻沒有整合一起，她建議市府應研議2者間的兌換機制，並擴大新北幣使用範圍，才能鼓勵更多民眾參與新北各項活動。

林豐裕表示，新北幣與健康幣可用來兌換相關物品做為激勵，有助結合旅遊、健康活動，2幣整合是值得推動的方向，「我們全力以赴」。

他表示，初步將跟衛生局、觀旅局做討論，針對新北幣跟健康幣如何在活動上合作，以及相關兌換機制，現在正在研議中，預計1個月內提出初步報告。

衛生局長陳潤秋表示，健康幣本來就有多元的兌換機制，會參考相關概念跟新北幣連結；觀旅局長楊宗珉表示，新北持續推廣微笑山線，民眾只要完成相關任務就可得到新北幣，可用來購買特約攤位的商品。

衛生局 機制

延伸閱讀

新北學童不如台北 低收入戶學生午餐因這因素無法獲補助

知名當歸鴨店少東疑欠賭債 連鎖店遭潑漆衝撞…新北警逮8黑幫

新北文小五明年啟動籌設 林口擬設48班社區共融校園

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

相關新聞

平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，當天不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫...

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

北市公托候補已高達3千人，引發家長民怨，為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。