民代稱新北幣、健康幣應整合 新北：研議兌換機制

新北市府在市政推展上，研考會推出新北幣的虛擬貨幣，衛生局也推出健康幣，國民黨議員江怡臻認為2幣應進行整合。研考會主委林豐裕表示，將整合，1個月內研議兌換機制。

新北市議會今天進行業務質詢，江怡臻表示，新北市推出虛擬的新北幣，以鼓勵民眾參與新北市觀光旅遊等各項市政活動，同時，新北動健康APP也鼓勵民眾，可透過運動、步行累積健康幣。

江怡臻指出，新北幣可與雲林縣、台東縣做跨縣市整合，但健康幣跟新北幣卻沒有整合一起，她建議市府應研議2者間的兌換機制，並擴大新北幣使用範圍，才能鼓勵更多民眾參與新北各項活動。

林豐裕表示，新北幣與健康幣可用來兌換相關物品做為激勵，有助結合旅遊、健康活動，2幣整合是值得推動的方向，「我們全力以赴」。

他表示，初步將跟衛生局、觀旅局做討論，針對新北幣跟健康幣如何在活動上合作，以及相關兌換機制，現在正在研議中，預計1個月內提出初步報告。

衛生局長陳潤秋表示，健康幣本來就有多元的兌換機制，會參考相關概念跟新北幣連結；觀旅局長楊宗珉表示，新北持續推廣微笑山線，民眾只要完成相關任務就可得到新北幣，可用來購買特約攤位的商品。