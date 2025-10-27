快訊

汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
水尾灣綠美化成為社區後花園，吸引康泰醫療教育基金會來參訪。 圖／觀天下有線電視提供
水尾灣綠美化成為社區後花園，吸引康泰醫療教育基金會來參訪。 圖／觀天下有線電視提供

汐止基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

康泰醫療教育基金會乳癌關懷榮譽聯誼會長陳秀華說，很感謝汐止區智慧里長安排參訪基隆河畔步道賞白鷺鷥，趁著這次的機會帶著乳癌關懷組一群人來走一走，看到智慧里真的很用心在經營環境，在市區種了這麼多的植物，而且一早到汐科火車站接待的時候，還送了里辦公處用自己栽種的植物，做的左手香膏以及燙傷膏，每個人各一組，在水尾灣步道沿線有看到澳洲茶樹等香草植物，這天的旅程真的太幸福了，雖然有下點小雨，沒有看到成群的白鷺鷥，依舊覺得生態非常棒，環境也很乾淨，不愧是新北市里環境認證五星級8連霸的里。

智慧里長黃智明表示，非常歡迎防癌協會的會友們一起來智慧里水尾灣來參訪，瀏覽位於市區的生態園區，智慧里是在市中心，但是位於後花園是一處生態園區，過去基隆河水尾灣是荒煙蔓草，很少人來，經過這10幾年來針對基隆河畔沿岸綠美化，成了社區的後花園，針對這次來訪，特別安排志工導覽，看看河畔步道沿途美景，其中goole點閱數35萬的水尾灣，因為這一段的自行車步道像花園一樣，很多人到了這裡都會打卡，也特地帶他們來看看做介紹，歡迎大家有空多來走走欣賞。

基隆 汐止

平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，當天不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫...

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

北市公托候補已高達3千人，引發家長民怨，為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動，...

