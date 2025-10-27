汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

康泰醫療教育基金會乳癌關懷榮譽聯誼會長陳秀華說，很感謝汐止區智慧里長安排參訪基隆河畔步道賞白鷺鷥，趁著這次的機會帶著乳癌關懷組一群人來走一走，看到智慧里真的很用心在經營環境，在市區種了這麼多的植物，而且一早到汐科火車站接待的時候，還送了里辦公處用自己栽種的植物，做的左手香膏以及燙傷膏，每個人各一組，在水尾灣步道沿線有看到澳洲茶樹等香草植物，這天的旅程真的太幸福了，雖然有下點小雨，沒有看到成群的白鷺鷥，依舊覺得生態非常棒，環境也很乾淨，不愧是新北市里環境認證五星級8連霸的里。

智慧里長黃智明表示，非常歡迎防癌協會的會友們一起來智慧里水尾灣來參訪，瀏覽位於市區的生態園區，智慧里是在市中心，但是位於後花園是一處生態園區，過去基隆河水尾灣是荒煙蔓草，很少人來，經過這10幾年來針對基隆河畔沿岸綠美化，成了社區的後花園，針對這次來訪，特別安排志工導覽，看看河畔步道沿途美景，其中goole點閱數35萬的水尾灣，因為這一段的自行車步道像花園一樣，很多人到了這裡都會打卡，也特地帶他們來看看做介紹，歡迎大家有空多來走走欣賞。