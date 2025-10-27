快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長里歡慶重陽活動吸引長輩出席參加，一起歡度重陽節。 圖／觀天下有線電視提供
保長里歡慶重陽活動吸引長輩出席參加，一起歡度重陽節。 圖／觀天下有線電視提供

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，現場不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

活動在王母救世宮舉行，包括汐止區長林慶豐及立委廖先翔、新北市議員等民意代表都到場和長輩們同樂，並且安排了警分局進行防詐騙、防暴宣導，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加，幾乎擠爆王母救世宮，大家玩的好開心之外，主辦單位也特別準備了重陽禮，發放包括鍋子宣導品、蛋糕禮盒、還有食品禮盒、壽桃。

保長里長賴宗福表示，每年九九重陽的研習活動是最大規模的活動，今年一樣和王母救世宮合作，舉辦九九重陽活動，現場邀請了長安派出所進行防詐宣導、防暴宣導，主要是考量到老人暴力及老人詐騙日益增加，透過新北市政府家暴防治中心才知道老人暴力案件，有通報的案件，成長了大概一半以上，所以今年為了讓老人活的安全、活的安心，特別辦了防詐還有防暴力的宣導，非常感謝保長里所有長輩出席參加，今年大概採購了420份的宣導品，全部發放一空。

王母救世宮副主委楊理建指出，今年重陽節配合保長里辦公處舉辦敬老活動，王母救世宮提供了食品禮盒、壽桃，讓老人家歡度重陽節，現場還有動健康活動、趣味競賽等等，贏的有獎品可以拿，老人家都玩的很愉快。

長輩 禮盒

延伸閱讀

企業捐贈含佐劑流感疫苗 北市府：重陽節開打

周三迎重陽 命理師揭「極陽日」2招開運催旺整年

陳其邁重陽聯歡會上大虧許智傑「秀逗」 原因曝

仁濟院重陽敬老餐會 與300長者歡度重陽

相關新聞

平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，當天不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫...

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

北市公托候補已高達3千人，引發家長民怨，為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。