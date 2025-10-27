汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，現場不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

活動在王母救世宮舉行，包括汐止區長林慶豐及立委廖先翔、新北市議員等民意代表都到場和長輩們同樂，並且安排了警分局進行防詐騙、防暴宣導，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加，幾乎擠爆王母救世宮，大家玩的好開心之外，主辦單位也特別準備了重陽禮，發放包括鍋子宣導品、蛋糕禮盒、還有食品禮盒、壽桃。

保長里長賴宗福表示，每年九九重陽的研習活動是最大規模的活動，今年一樣和王母救世宮合作，舉辦九九重陽活動，現場邀請了長安派出所進行防詐宣導、防暴宣導，主要是考量到老人暴力及老人詐騙日益增加，透過新北市政府家暴防治中心才知道老人暴力案件，有通報的案件，成長了大概一半以上，所以今年為了讓老人活的安全、活的安心，特別辦了防詐還有防暴力的宣導，非常感謝保長里所有長輩出席參加，今年大概採購了420份的宣導品，全部發放一空。

王母救世宮副主委楊理建指出，今年重陽節配合保長里辦公處舉辦敬老活動，王母救世宮提供了食品禮盒、壽桃，讓老人家歡度重陽節，現場還有動健康活動、趣味競賽等等，贏的有獎品可以拿，老人家都玩的很愉快。