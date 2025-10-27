新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

雙溪區長劉盈良表示，今年展售會結合雙溪山林與東北角海洋特色，設置多元攤位，販售生鮮山藥、去皮冷凍包及貢寮鮑等農漁特產，並與福容大飯店合作推出「新北山藥山海宴」及一泊二食專案，推出多款山藥創意料理，邀請民眾前往產地旅遊，享受山海兼具的食農饗宴。

新北市「健康三寶」之一的原生種山藥，產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門及汐止等地，口感軟綿Q彈、營養豐富，是秋冬進補的首選。市府持續推動「新北健康三寶」品牌，輔導農會辦理評鑑與展售活動，協助農友精進栽培技術，提升在地農產品知名度，讓更多民眾認識並支持新北優質山藥。

新北市將持續推廣健康三寶品牌，整合地方農會、觀光及餐飲業資源，共同打造「從產地到餐桌」的在地食農模式，帶動地方經濟，讓新北山藥成為秋冬養生與地方農業的驕傲。