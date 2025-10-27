快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北山藥展售會在雙溪平林農場登場，邀請民眾前往產地旅遊，享受山海兼具的食農饗宴。 圖／觀天下有線電視提供
新北山藥展售會在雙溪平林農場登場，邀請民眾前往產地旅遊，享受山海兼具的食農饗宴。 圖／觀天下有線電視提供

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

雙溪區長劉盈良表示，今年展售會結合雙溪山林與東北角海洋特色，設置多元攤位，販售生鮮山藥、去皮冷凍包及貢寮鮑等農漁特產，並與福容大飯店合作推出「新北山藥山海宴」及一泊二食專案，推出多款山藥創意料理，邀請民眾前往產地旅遊，享受山海兼具的食農饗宴。

新北市「健康三寶」之一的原生種山藥，產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門及汐止等地，口感軟綿Q彈、營養豐富，是秋冬進補的首選。市府持續推動「新北健康三寶」品牌，輔導農會辦理評鑑與展售活動，協助農友精進栽培技術，提升在地農產品知名度，讓更多民眾認識並支持新北優質山藥。

新北市將持續推廣健康三寶品牌，整合地方農會、觀光及餐飲業資源，共同打造「從產地到餐桌」的在地食農模式，帶動地方經濟，讓新北山藥成為秋冬養生與地方農業的驕傲。

產地 食農

延伸閱讀

彰化竹塘鄉農會「找回吃米的人」 推出7款米食新品限額免費送

新北雙溪北38線道邊坡崩塌、道路隆起 封閉搶修

新北雙溪新基南街路面重鋪完工 交通安全大提升

新北健康三寶山藥行銷推廣 評鑑競賽展現農友實力

相關新聞

平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，當天不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫...

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

北市公托候補已高達3千人，引發家長民怨，為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。