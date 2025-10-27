聽新聞
城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄
地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫德、研考會主委殷瑋等代表出席，未來兩市將在災防、防疫、市民防災教育等深化交流，提升城市災害應變能力與整體韌性。
名古屋市副市長中田英雄表示，此次簽署合作備忘錄能成為兩市合作新起點，不僅強化政府層級的交流，也能促進民間團體與防災志工的互動，進一步深化雙方的友誼與互信。他強調，防災工作仰賴市民組織的協力與支援，透過與北市的經驗交流，將有助於名古屋持續精進防災體系與整備能量。
張溫德表示，台北與名古屋同為易受地震與颱風影響的城市，災害防救與城市韌性建設至關重要。北市長期推動社區防災組織發展、應變中心整合機制及智慧防災科技應用，他相信透過兩市攜手合作與經驗分享，能進一步提升市民防災意識與整體災害管理效能。
殷瑋提到，肯定兩市在防災對策應變合作交流，這是他第三度到名古屋，也代表雙方保持密切交流；其次，雙方友誼深厚「桌上已經沒有名片」，甚至與議員及市府官員見面時，台北與名古屋的互動已從「握手」進展為「擁抱」，在人與人之間與城市之間推廣「擁抱外交」。期盼MOU簽署能成為兩市關係持續深化與推進的新起點。
