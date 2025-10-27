平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

活動中，平溪區長李天民、市議員林裔綺及多位里長皆出席參與，與銀髮長者們互動寒暄，場面熱鬧溫馨。平溪區長李天民表示，重陽節不僅是敬老的節日，更提醒社會持續關懷長輩的生活需求，平溪區公所也將持續結合社區力量，推動長者福利與健康促進。

現場亦宣導多項新北市敬老政策與福利措施，包括敬老卡使用、銀髮健康活動及長照服務資源，讓長者更了解可運用的市政服務，提升生活便利與安全。

南山里長林再來表示，感謝各界與社區志工熱心參與，讓活動充滿笑聲與溫情。未來將持續舉辦更多結合健康、休閒與關懷的活動，讓長輩們在社區中安老樂活，共同營造友善高齡的幸福平溪。