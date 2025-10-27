蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

北市公托候補已高達3千人，引發家長民怨，為加速公托建置，北市長蔣萬安日前市政會議拍板，北市朝「校校有公托」重大政策推動，未來朝任何一所公立國小、國中、高中都須附設公托中心，藍綠白議員樂見但呼籲配套要做好。專家建議要從整體制度面著手，否則恐有排擠效應。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，目前公托師生比約1：4，教保員需求勢必比幼兒園來得高，但少子化愈來愈嚴重，需求是否持續且長久，是市府要思考的長遠議題，若廣設公托恐造成排擠效應，衝擊私托業者及教保員，且短期來看每一間公托規模不會太大，應從整體制度面來討論。

民進黨議員簡舒培表示，解決公托問題須大刀闊斧，包含師資培育、環境空間配置等，現況其實有很多優秀私托、準公托其實都還有名額，但可能因為近日新聞案件、價錢等讓家長選擇上缺乏信心，市府應一起納入規畫制度中，用更多管理機制提升北市幼教體系品質，提升幼兒照顧環境，否則長期下來恐怕無法改善現階段所遇到問題。

國民黨議員柳采葳說，樂見市府廣設公托，但是小孩隨著年齡增長不僅僅公托，未來公幼也會有相關需求，呼籲市府做好一條龍制度，並提高少子化政策，相關預算。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，增設公托是好事一件也是必要的，現在不只公托就連私托都需要排隊，量能確實不夠，但數量增加同時，環境、品質也不能忽視，配套必須到位，包含教育人才培育、工作紀錄器增設等，環境更友善，家長才會敢生，並且將孩子送到托育機構。