越南來取經...北水處與順化水公司深化交流推智慧供水

強化台越供水事業合作，越南順化水公司（HueWACO）今明兩天率團到台北參訪，這也是越南與台北自來水事業處合作備忘錄（MOU）簽署後首次工作交流，此行象徵雙方正式展開實質合作，為台越供水產業交流翻開新頁。

北水處指出，雙方自2018年8月27日簽署首份為期3年的合作備忘錄以來，因新冠疫情影響未能深化交流，雙方始終保持良好互動，去年（113年）9月，HueWACO於台灣國際水週（TIWW）期間拜訪北水處，並邀請參加同年11月於越南河內舉辦的越南水周，更成功完成新一輪合作備忘錄簽署。

HueWACO代表團此次來訪，除與北水處進行技術研討與業務交流外，交流重點涵蓋淨水處理、水質監控、加壓站操作與控制、無計費水量（NRW）管理、用戶服務及人力資源發展等多項領域，期望透過雙方經驗分享，共同提升供水服務品質。

北水處表示，為期兩天行程，代表團將實地參訪北水處監控中心、水質實驗室、長興淨水場太陽能光電設施及客服中心，並深入了解完整的水質監控流程，從青潭堰取水口、直潭淨水場、安華加壓站、緊急取水設施、戰備水井及戶外直飲台，全面掌握北水處在智慧供水與韌性水資源管理上的具體作為。

代表團也將走訪自來水園區，透過導覽認識本處自來水設施的多元化利用成果，以及在文化保存方面的努力與成效。