嘉義市府推「舊城創新生」 嘉有木屋二期補助計畫首案完工啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為完工之騎樓屋架，取自嘉義市政府
照片為完工之騎樓屋架，取自嘉義市政府

嘉義市府爲延續木都文化，全力推動十大旗艦計畫「舊城創新生」，藉由木造建築活化再利用，促進舊城區經濟再生，首創以「都市更新」手法推動木造建築整建維護計畫，目前第一期3案已完工使用，第二期8案也陸續完工，第三期核定7案將於11月起動工。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市正全力推動「木都3.0」政策，「嘉有木屋」是市府持續推動木都3.0政策的重要品牌。從保存、活化到創新再造，打造兼具文化底蘊與現代美學的永續城市。透過「嘉有木屋」補助計畫修復老屋，不僅是在修一棟房子，更是在修復市民對木都的共同記憶，讓木屋成為創意與生活的載體，開啟融合人文與創新的新篇章。

嘉義市府都市發展處許懷群處長指出，台灣圖書室（台圖）是嘉有木屋第二期補助8案中，第一個完工啟用的，補助金額也是嘉有木屋補助計畫的最高上限(200萬元)，應善加發揮影響力。在修復過程中，也特別感謝市府同仁和嘉有木屋輔導團的學邑工程顧問公司以及南華大學的陳正哲教授，給予台圖技術和設計上的協助，使修繕如期如質完成。位於中山路255及257號的台圖，是1942年興建的三連棟木構老屋，這次補助修繕聚焦其中一戶（255號），保留檜木梁柱與太子樓等歷史特色，並打開牆體、改善動線，使閱讀空間更明亮開闊。市府期許台圖能充分利用座落於大通(中山路)上的絕佳區位，積極傳播市府推廣木都相關政策的美意，並扮演民間與市府共創共好的角色。

市府都市發展處特別強調，為推廣木都3.0政策並串聯嘉有木屋一、二期案例，將於11月15日至30日舉辦「木造市策展」活動，透過策展與導覽體驗，展現超過40棟特色木屋的多元再利用樣貌，歡迎在場來賓及市民朋友踴躍參與，親身體驗嘉義木屋的多元使用與溫度，期待吸引更多民眾了解木造建築的各種可能性，讓木屋成為市民的日常，持續推動木都嘉義，邁向永續發展的幸福城市。

