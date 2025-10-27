秋遊萬金限量一日「杜鵑小旅行」開放報名

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為杜鵑花苗小盆栽DIY，取自新北市政府
新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，優惠價每人999元，限量100位。

新北市府農業局指出，新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，新北市政府農業局推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲17項國際大獎肯定。秋季正值杜鵑扦插繁殖的季節，本次萬金杜鵑小旅行一日遊行程以杜鵑苗圃探秘為焦點，邀請民眾走入苗圃瞭解杜鵑產業、栽培技巧及體驗花農日常，更由在地地創團隊金山漫遊的專業領路人，帶領民眾深度探訪萬金特色景點如舊機場遺址、磺港漁村等，還可動手製作杜鵑盆栽及走訪特色店家品嚐在地好物石花凍、烤甘藷等。

新北市農業局長諶錫輝指出，全臺第一的杜鵑產業在萬里、金山，在杜鵑扦插繁殖之際推出與創生結合的萬金杜鵑小旅行，讓民眾一窺花農的日常及看見不一樣的萬里、金山，歡迎民眾來北海岸感受豐富的地方特色人文風情。

