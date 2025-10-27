企業捐贈含佐劑流感疫苗 北市府：重陽節開打
台北市衛生局今天表示，東洋公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，將於重陽節（29日）起於聯合醫院12區院外門診部開打。
衛生局發布新聞資料表示，為善盡企業社會責任，台灣東洋藥品工業公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，專供65歲以上長者施打。
衛生局表示，此批疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。
衛生局表示，為弘揚重陽敬老精神，佐劑型流感疫苗將自10月29日重陽節起於台北市立聯合醫院12區院外門診部，提供設籍北市65歲以上長者接種。
衛生局表示，自11月1日起公費流感及新冠疫苗將開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，聯醫12區院外門診部於11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多利用。
衛生局表示，至25日止，北市公費流感及新冠疫苗分別已接種38.7萬餘劑及8.1萬餘劑，接種量為去年同期的1.2倍及2.3倍。且公費流感疫苗各類接種對象以65歲以上長輩接種量較去年同期成長20%，最為明顯。
衛生局表示，接種疫苗應攜帶健保卡及如孕婦健康手冊、兒童健康手冊等相關文件，另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。
衛生局表示，疫苗接種資訊可至官方網站公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。
