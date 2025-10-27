快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

企業捐贈含佐劑流感疫苗 北市府：重陽節開打

中央社／ 台北27日電

北市衛生局今天表示，東洋公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，將於重陽節（29日）起於聯合醫院12區院外門診部開打。

衛生局發布新聞資料表示，為善盡企業社會責任，台灣東洋藥品工業公司捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，專供65歲以上長者施打。

衛生局表示，此批疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。

衛生局表示，為弘揚重陽敬老精神，佐劑型流感疫苗將自10月29日重陽節起於台北市立聯合醫院12區院外門診部，提供設籍北市65歲以上長者接種。

衛生局表示，自11月1日起公費流感及新冠疫苗將開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，聯醫12區院外門診部於11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多利用。

衛生局表示，至25日止，北市公費流感及新冠疫苗分別已接種38.7萬餘劑及8.1萬餘劑，接種量為去年同期的1.2倍及2.3倍。且公費流感疫苗各類接種對象以65歲以上長輩接種量較去年同期成長20%，最為明顯。

衛生局表示，接種疫苗應攜帶健保卡及如孕婦健康手冊、兒童健康手冊等相關文件，另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。

衛生局表示，疫苗接種資訊可至官方網站公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

流感疫苗 衛生局 北市

延伸閱讀

氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

深秋流感竄起！醫警告這波病毒「特別兇」 高燒喉嚨痛別當小感冒

「台灣醫盾」催動百億商機 助力本土疫苗及檢測產業

屏東縣今年流感和新冠已51死 衛生局加開夜間、假日疫苗雙打站

相關新聞

越南來取經...北水處與順化水公司深化交流推智慧供水

強化台越供水事業合作，越南順化水公司（HueWACO）今明兩天率團到台北參訪，這也是越南與台北自來水事業處合作備忘錄（M...

秋遊萬金限量一日「杜鵑小旅行」開放報名

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，優惠價每人999元，限量100位。 新北市府農業局指出，新北市萬里、

質詢到一半突跳電全黑 張斯綱笑稱：是不是要重啟核電啊

台北市議會今下午在民政部門大會質詢時，突在下午2時37分發生跳電，剛好正值台北市議員張斯綱質詢時間，講到一半突然全黑，他...

混凝土頂塊進場 新北市工務局加速新店擋土牆穩固工程

前日豪雨導致新店區碧瑤、錦繡社區間擋土牆坍塌，新北市工務局第一時間調派機具搶災，並成立前進指揮所，協助撤離117人。工務...

五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

國道1號五股交流道周邊交通動線複雜，新北市府與高公局推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道...

一次全通過！溫州街12戶日式宿舍拍板列歷史建築

台北市溫州街12戶日式宿舍建築今排定文資審查，同時也審查是否列為聚落建築群。當地居民表達同意單點列為歷史建築，但不認同列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。