混凝土頂塊進場 新北市工務局加速新店擋土牆穩固工程

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工務局調派機具持續進行擋土牆上方的碧瑤社區土方挖除作業，以減輕壓力，穩定邊坡。圖／新北市工務局提供
工務局調派機具持續進行擋土牆上方的碧瑤社區土方挖除作業，以減輕壓力，穩定邊坡。圖／新北市工務局提供

前日豪雨導致新店區碧瑤、錦繡社區間擋土牆坍塌，新北市工務局第一時間調派機具搶災，並成立前進指揮所，協助撤離117人。工務局長馮兆麟3度到場坐鎮，今指示運入混凝土頂塊穩定邊坡，強調將24小時監控坡面變化，在安全無虞下加速復建。

新店錦繡、碧瑤社區交界處擋土牆自24日起發生變化，市府於當晚預警性撤離民眾，共計49戶、117人暫時安置至旅館或親友家中。25日凌晨擋土牆崩塌後，工務局立即出動機具清除土石與違建，加蓋帆布防止滲水，並持續挖除碧瑤社區部分土方，降低邊坡壓力。

馮兆麟今早再次前往工地視察，指出目前已運入混凝土頂塊，放置於錦秀路57巷擋土牆坡址，以穩固坡面，同步加裝3組監測儀器，嚴密觀測牆體變化。他表示，現階段以降水、降土壓為主，搶災工程不容延誤，將盡快在確保安全的前提下，讓部分住戶能早日返家。

工務局補充，後續將持續挖除土方釋壓，預計10天內完成初步作業。現場由工務局、消防局及新店區公所共同設置前進指揮所，並有技師駐點監控，確保復建工作安全進行。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，已協調區公所通知受擋土牆擠壓之建物所有權人，於11月1日回屋勘查損害情形，進一步評估建物結構是否安全及修復建議。

工務局也強調，近年已強化山坡地管理，每年要求坡地社區辦理自主檢查，針對異常情形，會同技師公會與農業局水保團隊進行會勘，確認擋土牆、排水設施、路面穩定性，並提供改善建議。林肯大郡事件發生後，更嚴格控管山坡地建照發放，盼各社區能落實自主管理機制，防患未然。

新北市工務局長馮兆麟（左一）到場視察新店錦繡、碧瑤社區擋土牆坍塌的搶災工程進度。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）到場視察新店錦繡、碧瑤社區擋土牆坍塌的搶災工程進度。圖／新北市工務局提供
新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆坍塌，現場加裝3組監測儀器，嚴密監控擋土牆變化。圖／新北市工務局提供
新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆坍塌，現場加裝3組監測儀器，嚴密監控擋土牆變化。圖／新北市工務局提供
連日大雨造成新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆坍塌，工務局調派機具清除掉落土石並加蓋帆布，在安全無虞之下盡速復建。圖／新北市工務局提供
連日大雨造成新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆坍塌，工務局調派機具清除掉落土石並加蓋帆布，在安全無虞之下盡速復建。圖／新北市工務局提供
新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆25日發生坍塌，工務局全力投入災後復建工程。圖／新北市工務局提供
新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆25日發生坍塌，工務局全力投入災後復建工程。圖／新北市工務局提供

