混凝土頂塊進場 新北市工務局加速新店擋土牆穩固工程

前日豪雨導致新店區碧瑤、錦繡社區間擋土牆坍塌，新北市工務局第一時間調派機具搶災，並成立前進指揮所，協助撤離117人。工務局長馮兆麟3度到場坐鎮，今指示運入混凝土頂塊穩定邊坡，強調將24小時監控坡面變化，在安全無虞下加速復建。

新店錦繡、碧瑤社區交界處擋土牆自24日起發生變化，市府於當晚預警性撤離民眾，共計49戶、117人暫時安置至旅館或親友家中。25日凌晨擋土牆崩塌後，工務局立即出動機具清除土石與違建，加蓋帆布防止滲水，並持續挖除碧瑤社區部分土方，降低邊坡壓力。

馮兆麟今早再次前往工地視察，指出目前已運入混凝土頂塊，放置於錦秀路57巷擋土牆坡址，以穩固坡面，同步加裝3組監測儀器，嚴密觀測牆體變化。他表示，現階段以降水、降土壓為主，搶災工程不容延誤，將盡快在確保安全的前提下，讓部分住戶能早日返家。

工務局補充，後續將持續挖除土方釋壓，預計10天內完成初步作業。現場由工務局、消防局及新店區公所共同設置前進指揮所，並有技師駐點監控，確保復建工作安全進行。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，已協調區公所通知受擋土牆擠壓之建物所有權人，於11月1日回屋勘查損害情形，進一步評估建物結構是否安全及修復建議。