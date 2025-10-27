五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

國道1號五股交流道周邊交通動線複雜，新北市府與高公局推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道完工今通車。新北市議員陳明義說，工程增設北出匝道橫跨楓江路，雖解決楓江路壅塞，但把車流引到下2個路口，往新莊、樹林、板橋車流仍塞在平面道路，且工程應有條支線接到台65線，因應塭仔圳開發後人潮移入。

今天上午包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜等人出席「國道1號五股交流道增設北出匝道改善工程」完工通車活動，除交通部等官員外，現場綠營立委及部分綠營市議員都出席，由於國民黨議員陳明義未獲邀請，他在活動席間匆匆趕至，當高公局在現場進行簡報時，未料陳明義與綠委吳秉叡當場吵了起來。

陳明義突然向卓榮泰表示說，因匝道設計僅改善楓江路，但平面仍會壅塞，話說到一半，民進黨立委上前阻止，陳明義隨即不滿表示「今天活動國民黨籍未被通知，匝道通車是好事，他是來感謝的，不是來鬧場的」。吳秉叡則嗆「你就是來鬧場的」，陳則回嗆說「你閉嘴啦，沒水準」。

陳明義在活動結束前再次向卓榮泰說，北出匝道完成未來從五股下來要走楓香路，雖解決楓香路壅塞，為了改善楓香路花了這麼多錢，現在雖工程已經做完，但也應該要有改善方案，要做一條支線可以再接高架台65線，希望院長能處理。卓榮泰則表示要交通部研議。

新北市交通局長鍾鳴時表示，過去新北市有進行可行性研究評估，但因當時塭仔圳尚未有開發計畫，時空環境不同，之後也有行文高公局重新調查地方的需求，後來在規劃路型上也有進行調整，並預留空間，將來還是有機會銜接台65，若塭仔圳開發後可因應調整。