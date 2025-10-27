快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

北市溫州街12戶日式宿舍 文資審議登錄為歷史建築

中央社／ 台北27日電

台北市文資審議會今天討論包含溫州街18巷弄日式宿舍的文資價值，及是否可列日式聚落群。經委員討論共12戶登錄為具歷史建築，但考量居民等建議，此處不列聚落建築群。

台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會（文資會）今天開會，包含討論大安區「溫州街18巷8、10、12、14、16號」「溫州街18巷16弄1、3、5、7、2、4、6號」文化資產價值案 、「溫州街日式宿舍群」文化資產價值案。

依文化局資料顯示，位於溫州街18巷等處的日式宿舍經現勘及審查會後，認為具文資價值潛力，持續列冊追蹤，並建議啟動文化資產價值審查程序，因北市新建工程處規劃在附近增闢道路，因此啟動文資審查作業。

依資料，如溫州街18巷16弄1號在空間形式上，因有中央廊道串接區內鄰里共同空間，植栽扶疏，綠化尺度良好，極具稀有鄰里空間特色。

此外，且建物為西式屋架，類日式寄棟造的四落水形式，牆體採磚砌承重牆為重要構造，入口挑出深遠雨庇具有特色，樣貌反映1950年代戰後經濟艱困時期的建物空間材料及工法。

資料提到，此建物內部雖已改建及增建，在建築藝術與設計表現無特殊，但其獨有居住生活氛圍加鄰近大院子（日本海軍招待所）與殷海光故居，建議不要拆除，應以活化再利用思維修復，並納入區域聯營做構思，不宜開闢道路切開宿舍整體性。

文化局表示，溫州街相關建物建置時間橫跨1920年代到1950年代，不僅曾是高等官舍，更反映1950年代建物空間及使用材料與工法，且考量台灣氣候等設計概念。

文資會審議後通過對溫州街18巷內的12戶日式宿舍登錄為歷史建築。

文資會也審議大安區溫州街日式宿舍群是否為「聚落建築群」。里長與土地所有權人在會中稱因其他住戶曾反對認為此區重要建物已登錄為歷史建築或古蹟，若整個區域被列為聚落，擔心影響後續都更或改建等狀況。

文資會討論後，委員不同意票高於同意票，此處未被列入為聚落建築群。

歷史建築 建物 宿舍

延伸閱讀

非洲豬瘟北市豬肉攤自主休市 洪婉臻籲市府：支援補貼

雙北青年購屋熱區！北市中山、新北板橋成首選 20至35歲均價曝光

北市信義區男女雙屍命案 死者父身分曝光是知名台商董事長

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

相關新聞

五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

國道1號五股交流道周邊交通動線複雜，新北市府與高公局推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道...

一次全通過！溫州街12戶日式宿舍拍板列歷史建築

台北市溫州街12戶日式宿舍建築今排定文資審查，同時也審查是否列為聚落建築群。當地居民表達同意單點列為歷史建築，但不認同列...

網稱高架捷運阻斷龍脈無總統命 侯友宜苦笑這樣回應

新北市長侯友宜2024年代表國民黨參選總統卻落敗，臉書粉專「我的tod丹鳳站」卻指「高架捷運切斷新北龍脈」，導致朱立倫、...

林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

五股交流道車流長年擁塞，新北市府與高公局共同推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道已完工。...

新北「有心‧租屋平台」誕生 隨時隨地有問必答

新北市地政局攜手新北市租賃住宅服務商業同業公會，在地政局官網設「有心‧租屋平台」，導入AI智能客服有問必答，民眾不受時間...

新店社區擋土牆塌 監測數值災害未再擴大

連日雨炸北台灣，各地陸續出現災情，新北新店區碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆坍塌致災今進入第3天，工務局長馮兆麟昨坐鎮搶災，他說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。