北市溫州街12戶日式宿舍 文資審議登錄為歷史建築

台北市文資審議會今天討論包含溫州街18巷弄日式宿舍的文資價值，及是否可列日式聚落群。經委員討論共12戶登錄為具歷史建築，但考量居民等建議，此處不列聚落建築群。

台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會（文資會）今天開會，包含討論大安區「溫州街18巷8、10、12、14、16號」「溫州街18巷16弄1、3、5、7、2、4、6號」文化資產價值案 、「溫州街日式宿舍群」文化資產價值案。

依文化局資料顯示，位於溫州街18巷等處的日式宿舍經現勘及審查會後，認為具文資價值潛力，持續列冊追蹤，並建議啟動文化資產價值審查程序，因北市新建工程處規劃在附近增闢道路，因此啟動文資審查作業。

依資料，如溫州街18巷16弄1號在空間形式上，因有中央廊道串接區內鄰里共同空間，植栽扶疏，綠化尺度良好，極具稀有鄰里空間特色。

此外，且建物為西式屋架，類日式寄棟造的四落水形式，牆體採磚砌承重牆為重要構造，入口挑出深遠雨庇具有特色，樣貌反映1950年代戰後經濟艱困時期的建物空間材料及工法。

資料提到，此建物內部雖已改建及增建，在建築藝術與設計表現無特殊，但其獨有居住生活氛圍加鄰近大院子（日本海軍招待所）與殷海光故居，建議不要拆除，應以活化再利用思維修復，並納入區域聯營做構思，不宜開闢道路切開宿舍整體性。

文化局表示，溫州街相關建物建置時間橫跨1920年代到1950年代，不僅曾是高等官舍，更反映1950年代建物空間及使用材料與工法，且考量台灣氣候等設計概念。

文資會審議後通過對溫州街18巷內的12戶日式宿舍登錄為歷史建築。

文資會也審議大安區溫州街日式宿舍群是否為「聚落建築群」。里長與土地所有權人在會中稱因其他住戶曾反對認為此區重要建物已登錄為歷史建築或古蹟，若整個區域被列為聚落，擔心影響後續都更或改建等狀況。

文資會討論後，委員不同意票高於同意票，此處未被列入為聚落建築群。