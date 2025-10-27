五股交流道北出匝道提前通車 卓揆盼如期如質推動後續交通工程

行政院長卓榮泰27日前往新北市視察「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」時表示， 五股交流道是全國車流量十分龐大的路段之一，尤其台64線與台65線通車後，對五股路段的負擔更是有增無減，而楓江路口號誌運作也影響車流續進，造成回堵主線。卓榮泰請施工團隊未來在有限時間內，積極辦理後續其他工程，儘速消除地方交通瓶頸，為五股、蘆洲、新莊、泰山及三重地區交通帶來重大發展。

卓榮泰強調，政府推動新北市交通建設不遺餘力，包括：明（115）年5月淡江大橋預計通車，不僅連結淡水、八里兩地民眾、促進地方產業發展；這座美麗壯觀的大橋，將工程技術與建築藝術巧妙融為一體，更是送給新北市、大臺北地區，甚至全世界的一份禮物，讓世界看見臺灣全新的城市風貌，以及堅強的軟實力，為國家構築起厚實的基礎力量。此外，交通部高速公路局也正在推動國道1號林口交流道改善工程、五堵至汐止路段拓寬工程、國道3號在中和與土城之間增設金城交流道等工程，他也要求施工團隊務必如期如質完工，讓大臺北地區交通串聯更為順暢。

卓榮泰提到，上周連假3天，他先後前往臺南、花蓮及臺中等地視察，上周五先參加「國道8號臺南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」動土典禮，而國道8號與南133線路口是全國唯一設置紅綠燈的路口，未來待立體化工程完工、移除紅綠燈後，將能讓當地交通更為順暢。此外，上周六他也前往花蓮視察光復鄉馬太鞍溪橋重建進度，在交通部公路局努力趕工下，本（10）月10日已完成涵管便道通車，預計明年1月底完成鋼便橋，並於後（116）年底完成永久性橋梁復建。

卓榮泰進一步表示，26日他前往臺中非洲豬瘟中央前進應變所視導時特別提到，自2018年中國大陸通報亞洲首例非洲豬瘟病例起，在賴清德、蘇貞昌及陳建仁等歷任行政院長嚴格把關下，臺灣順利成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫等三大豬病的非疫國。此次疫情爆發後，他也在第一時間致電蘇前院長，請教當時在應對非洲豬瘟的積極作為及注意事項。

卓榮泰指出，五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，如同非洲豬瘟防疫一樣，也歷經歷任行政院長一棒接一棒、累積各種經驗而延續下來，引領行政團隊持續往正確的方向前進。卓榮泰感謝吳秉叡、林淑芬、蘇巧慧、洪孟楷等立委持續關心地方建設，期盼中央、地方合為一心，積極推動各項重大建設，實現人民共同的期待。