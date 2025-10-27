一次全通過！溫州街12戶日式宿舍拍板列歷史建築

台北市溫州街12戶日式宿舍建築今排定文資審查，同時也審查是否列為聚落建築群。當地居民表達同意單點列為歷史建築，但不認同列為聚落，與文資團體意見相左。經文資審查後投票，12戶列為歷史建築，但不列為聚落建築群。

文化局表示，在112年「溫州街18巷16弄1、3、5、7、2、4、6 號」現勘暨審查會議，決議具文資價值潛力。而113年也辦理「溫州街18巷8、10、12、14、16號」同樣也具有文資價值潛力，因此也列冊追蹤。近期新工處要在周遭開闢道路，因此啟動文資審查。

文化局介紹，該建築群橫跨昭和的1920年代到50年代建築，曾有帝大教授及相關高等官舍，更反映1950年代戰後經濟艱困時期的建物空間材料及工法，也反映台灣亞熱帶氣候、廊道、緣側的設計較長。

不過，建物負責單位台灣大學坦言，學校目前71處文資，近四年增加23處，量體龐大，為此在有限資源，優先保存修復校舍計畫，進行中的包含校史館、鹿鳴堂及法律學院等，共計11億元，盼對於保存價值不高的建物，能審慎評估財務人力。

於此同時，由於上述12戶的單點建築，因此文資團體等民眾建議，應以「聚落建築群」類別提報。贊成的民眾出席會議認為，目前已找不到如此大宿舍聚落群，也是難得的都會生態，具有歷史脈絡。

然而，土地所有權人認為，住戶想要表達反對，因為該區重要的建築物都已列為歷史建築或古蹟，無需要再特別列為聚落，屆時都會影響到居民都更或改建的空間，此外，周遭的瑠公圳上頭有許多違章建築，認為不具有文資價值。

當地龍坡里長黃世詮認為，若該12戶的建築都有被以歷史建築保留下來，那就不需要使用聚落，因為周遭也有其他的歷史建築等，若沒有畫入範圍內，是不是有區別性？且居民也擔心若被畫入區域內，相關的改建、都市更新等程序恐更冗長。

針對12戶的文資身份，經投票後，8、10號建築，10位同意列為歷史建築、3位不同意。12、14號建築，11位同意列為歷史建築、2位不同意。18巷16號有10位同意列為歷史建築、3位不同意。最後的1、3、5、7、9、2、4、6號建築則有9位同意列為歷史建築、4位不同意。全數列為歷史建築。

至於「聚落建築群」，出席的6位委員同意、7位委員不同意，因此不同意列為聚落群。