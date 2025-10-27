快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
高公局宣布五股交流道北出匝道今日下午4點通車，從林口至新莊可節省20分鐘。記者林媛玲／攝影
高公局宣布五股交流道北出匝道今日下午4點通車，從林口至新莊可節省20分鐘。記者林媛玲／攝影

五股交流道車流長年擁塞，新北市府與高公局共同推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道已完工。上午包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜等人共同出席活動，高公局宣布五股交流道北出匝道今天下午4點通車，從林口至新莊可節省20分鐘。

高公局長陳文瑞今進行簡報表示，五股交通量是全國排名第五，五股交流道壅塞主要是因從交流道下來的交通交織，且楓香路有紅綠燈也造成車輛回堵，今天五股交流道北出匝道完工，不僅五股北出往新莊的交通流量提升3成，平均可節省20分鐘。

行政院長卓榮泰說，過去地方都很關心這條交通建設，這對市區發展影響很大的建設，對未來五股新莊及蘆洲等影響更大，這個工程發包經過7次流標，卻能迎頭趕上，今天以很感恩心情來迎接匝道完工，透過中央與地方一心共同完成重要的建設，另明年五月淡江大橋也是給全世界一個禮物，大台北的交通串聯會更順暢。

交通部長陳世凱說，整個交流道改善要花45億元經費，中央要負擔9成，感謝新北負擔5億元，這裡是最困難的工程，工程團隊日夜趕工，提早一年半完工，除了北出匝道提早，以後北入匝道也會提早半年完工。大台北還有好幾個交流道包括圓山、台北及林口交流道等都還要努力改善。

侯友宜說，五股交流道擁塞常被民眾罵爆，我們在都市計劃變更用地取得順利，中央地方一起合作解決車流回堵狀況，今天下午4點通車，預計整個車流量在新五路從中港西路到楓江路可減少 20%的車流量，對通往五股、泰山、新莊、三重、板橋等地交通路網也會順暢。

交通局長鍾鳴時表示，五股交流道新增北出匝道通車後，可有效分流新五路原經楓江路口號誌延滯的北出車流，紓解尖峰時段壅塞情形，提升整體路網運作效率，並改善五股、新莊及塭仔圳地區的交通服務水準。

鍾鳴時指出，國1五股交流道每日服務車流量超過5萬輛，隨著塭仔圳市地重劃區開發、產業園區與住宅建設陸續推進，交通需求增加。五股交流道增設北入、北出匝道，可分散現有匝道負荷，強化國道主線與地方道路的運轉效能，打造更順暢的通行動線。

鍾鳴時說，市府近年與中央合作推動新增及交流道交通改善工程，已完成增設樹林交流道、汐止增設南下入口匝道、五股交流道增設北出匝道，並持續推進林口、金城及中和交流道改善工程，形成高效聯外交通走廊，未來完工後大幅提升新北整體道路系統韌性，促進地方發展。

行政院長卓榮泰(右3)與新北市長侯友宜(右4)及交通部、地方民代共同出席國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程完工活動。記者林媛玲／攝影
行政院長卓榮泰(右3)與新北市長侯友宜(右4)及交通部、地方民代共同出席國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程完工活動。記者林媛玲／攝影

流量 交通部長

延伸閱讀

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

禁廚餘養豬再10天恐爆去化危機？卓榮泰掛保證：清運民間會協助

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

相關新聞

林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

五股交流道車流長年擁塞，新北市府與高公局共同推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道已完工。...

一次全通過！溫州街12戶日式宿舍拍板列歷史建築

台北市溫州街12戶日式宿舍建築今排定文資審查，同時也審查是否列為聚落建築群。當地居民表達同意單點列為歷史建築，但不認同列...

網稱高架捷運阻斷龍脈無總統命 侯友宜苦笑這樣回應

新北市長侯友宜2024年代表國民黨參選總統卻落敗，臉書粉專「我的tod丹鳳站」卻指「高架捷運切斷新北龍脈」，導致朱立倫、...

新北「有心‧租屋平台」誕生 隨時隨地有問必答

新北市地政局攜手新北市租賃住宅服務商業同業公會，在地政局官網設「有心‧租屋平台」，導入AI智能客服有問必答，民眾不受時間...

新店社區擋土牆塌 監測數值災害未再擴大

連日雨炸北台灣，各地陸續出現災情，新北新店區碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆坍塌致災今進入第3天，工務局長馮兆麟昨坐鎮搶災，他說...

改造過程艱辛 瑠公綠廊成台北東區亮點

北市復興南路一段135巷東區商圈的「瑠公綠廊」去年中啟用，是融合綠意、以人為本休憩空間，結合瑠公圳公園，入口水車意象訴說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。