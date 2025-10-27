林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

五股交流道車流長年擁塞，新北市府與高公局共同推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，第一階段北出匝道已完工。上午包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及新北市長侯友宜等人共同出席活動，高公局宣布五股交流道北出匝道今天下午4點通車，從林口至新莊可節省20分鐘。

高公局長陳文瑞今進行簡報表示，五股交通量是全國排名第五，五股交流道壅塞主要是因從交流道下來的交通交織，且楓香路有紅綠燈也造成車輛回堵，今天五股交流道北出匝道完工，不僅五股北出往新莊的交通流量提升3成，平均可節省20分鐘。

行政院長卓榮泰說，過去地方都很關心這條交通建設，這對市區發展影響很大的建設，對未來五股新莊及蘆洲等影響更大，這個工程發包經過7次流標，卻能迎頭趕上，今天以很感恩心情來迎接匝道完工，透過中央與地方一心共同完成重要的建設，另明年五月淡江大橋也是給全世界一個禮物，大台北的交通串聯會更順暢。

交通部長陳世凱說，整個交流道改善要花45億元經費，中央要負擔9成，感謝新北負擔5億元，這裡是最困難的工程，工程團隊日夜趕工，提早一年半完工，除了北出匝道提早，以後北入匝道也會提早半年完工。大台北還有好幾個交流道包括圓山、台北及林口交流道等都還要努力改善。

侯友宜說，五股交流道擁塞常被民眾罵爆，我們在都市計劃變更用地取得順利，中央地方一起合作解決車流回堵狀況，今天下午4點通車，預計整個車流量在新五路從中港西路到楓江路可減少 20%的車流量，對通往五股、泰山、新莊、三重、板橋等地交通路網也會順暢。

交通局長鍾鳴時表示，五股交流道新增北出匝道通車後，可有效分流新五路原經楓江路口號誌延滯的北出車流，紓解尖峰時段壅塞情形，提升整體路網運作效率，並改善五股、新莊及塭仔圳地區的交通服務水準。

鍾鳴時指出，國1五股交流道每日服務車流量超過5萬輛，隨著塭仔圳市地重劃區開發、產業園區與住宅建設陸續推進，交通需求增加。五股交流道增設北入、北出匝道，可分散現有匝道負荷，強化國道主線與地方道路的運轉效能，打造更順暢的通行動線。