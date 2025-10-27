非法旅宿5年未減反增全國第二 中市府：3年輔導16家合法

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中非法旅宿五年未減反增，全國第二高。民進黨議員促市府從「列管管理」轉為「積極輔導」記者陳秋雲／攝影
台中非法旅宿五年未減反增，全國第二高。民進黨議員促市府從「列管管理」轉為「積極輔導」記者陳秋雲／攝影

台中市非法旅宿問題存在多年，從2021年的193家增至2025年上半年的222家，五年來不減反增，議員指出，台中有旅宿需求，呼籲市府應將政策從「列管管理」轉為「積極輔導」。觀旅局指出，3年來輔導16家合法。

根據交通部觀光署統計，2025年上半年全國旅宿住客人次達3931萬，較去年同期的3784萬人次成長，更已超越疫情前2019年的3864萬人次，顯示國旅市場全面回溫、住宿需求強勁。然而，在這波觀光熱潮中，台中市非法旅宿家數卻逆勢上升。

觀光署最新統計顯示，今年上半年全國列管非法旅宿共1631家，其中台中市占222家，非法比例高達30.66%，全國第二、僅次於台北市。

民進黨籍市議員王立任、黃守達、張玉嬿及謝志忠指出，王立任指出，許多旅客透過網路或訂房平台訂房，難以辨識合法與非法住宿，若業者未通過消防、公安檢查，不僅旅客安全難以保障，也影響城市形象。

王立任指出，台中觀光市場潛力龐大，卻有近三分之一住宿點仍未合法經營，顯示市府在輔導與管理面仍待加強。

他比較六都狀況，新北市非法比例僅8.3％、桃園7.4％、台南11.6％、高雄19％，唯獨台北與台中雙雙突破三成。王立任批評，市府長期以「列管輔導」為名，卻放任部分業者在灰色地帶繼續營運，難以真正達成輔導合法化的目標。

議員要求輔導非法旅宿轉為合法不僅可保障旅客權益，也能維護守法業者的公平競爭。台中觀光需求龐大，觀旅局應善用時機推動輔導制度化，建立安全、透明的旅宿環境，帶動觀光與城市經濟共榮。

觀旅局長陳美秀回應指出，目前全國列管非法旅宿共1631家，其中台北市旅宿量能最大、台中市居次，主要因觀光需求快速成長，部分業者尚未完成合法登記。市府正以「積極輔導合法」為方向推進，近三年已輔導16家日租型業者完成合法化。

陳美秀表示，市府採「輔導優先、稽查並行」原則，透過精準稽查與裁罰機制，台中市裁罰件數為全國最多，但「裁罰只是手段、不是目的」。觀旅局未來將持續推動合法化輔導計畫，並強化旅宿量能，目前已有8家新館陸續開幕、增加近2000間房，盼逐步改善非法比例、提升整體住宿品質與城市形象。

台中市 住宿

