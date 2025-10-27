新北「有心‧租屋平台」誕生 隨時隨地有問必答

新北市地政局攜手新北市租賃住宅服務商業同業公會，在地政局官網設「有心‧租屋平台」，導入AI智能客服有問必答，民眾不受時間及地域限制，隨時隨地有疑問都可查，透過租屋平台協助房東、房客兩端，加入把關力道，能讓租事更順利。

對有一對一溝通需求的民眾，租賃公會也設置專線電話，提供線上諮詢；若需要面對面服務，可預約時間至租賃公會與專人商談。高齡長者、低收、青年等租屋弱勢族群，過去常遭房東拒租，平台也透過友好業者募集，協助弱勢族群媒合適合住處。

新北市地政局長汪禮國說，為推廣社會住宅包租代管政策、解決租屋糾紛，地政局去年起攜手新北市租賃公會，在新北市各地政事務所駐點設置「租屋諮詢暨推廣社會住宅包租代管」櫃台，提供社會住宅包租代管諮詢、租金補貼方案解說、租屋糾紛處理管道介紹等服務，為擴大服務量能，持續與租賃公會合作，將原本實體櫃台轉型為線上服務平台，讓有屋可租的房東、沒殼想找房的房客，能獲得更即時便利協助。

汪禮國指出，新北市是全國租屋人口最多的城市之一，如何讓租屋市場更安全透明，是地政局努力目標，線上服務平台取名為「有心‧租屋平台」的巧思，源自「有心」台語發音與「五星（心）」相近，盼能提供五星級服務。

新北市租賃住宅服務商業同業公會理事長王則人說，要有信任關係才能讓租屋市場更安全平穩，居住正義要照顧房客、房東兩端，租屋市場才會愈來愈健康。