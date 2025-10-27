新店社區擋土牆塌 監測數值災害未再擴大

連日雨炸北台灣，各地陸續出現災情，新北新店區碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆坍塌致災今進入第3天，工務局長馮兆麟昨坐鎮搶災，他說，現場3個監測點數值無異常，將持續清土及降水壓緊急措施，預估7至10天待技師認定安全無虞，緊鄰擋土牆第二排住戶有機會返家。

另外，桃園龜山區2處社宅基地也出現邊坡滑落，市府住宅發展處緊急在坡面覆蓋帆布、堆置太空包，暫時控制災情，但因雨勢未歇，暫難施作永久性加固工程，將待天候穩定後進行。

災害發生後，新北市府成立前進指揮所，昨現場監測數值無異常，確認災害沒有再擴大。另與新北市土木技師公會理事長丘達昌等人商議緊急措施，除要清土、降低水壓從上方減重，後續修復因涉私人產權，須從長計議。

遭撤離的部分住戶昨陸續返家取物，李姓住戶無奈表示，因離開太匆忙，衣物來不及收拾，冰箱內有一堆菜及肉類也來不及拿 ，只能借住朋友家，希望能早日回家住。

位於擋土牆隔壁樓的陳姓住戶說，他住該社區30年，擋土牆位置原是一條馬路，因上方要蓋碧瑤社區且挖2層地下室，為蓋社區卻多出一道牆，當地住戶不清楚擋土牆如何核准？導致好好一條馬路被破壞。他說，慶幸還有其他房子可住，否則日子很難過。

新店區長黃秀川說，撤離49戶117人除多數住戶依親，其餘住中和一處旅館，公所團隊會持續協助，將民眾衝擊及不便會設法降到最低。

新北工務局表示，錦繡社區是1989年發建照，經檢視皆有標示擋土牆位置，社區對擋土牆應善盡管理維護之責，從現場坍方初步判斷，擋土牆恐有疏於維護之虞，牆面生草未做好排水增加壓力，造成擋土牆破壞，呼籲坡地社區應落實每年自主檢查。