上游濫排下游受罪 瑠公圳整治遭批

新店瑠公圳整治工程牛步，市府已成立專案小組，治理力道集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍受惡臭與衛生問題困擾。

民代批市府欠缺整體治理思維，導致「上游肆意排放、下游居民受罪」。新北水利局允諾1個月內提具體整治方案，配合市場拆遷修整渠底坡度，加速汙水接管進度。

議員黃心華指出，瑠公圳治理問題延宕多年，市府專案小組整治重心多放在下游寶安街市場段，加蓋區域進展雖相對順利，但中上游段落涉及民宅違建與空間不足，遲遲無法落實汙水接管，導致汙水長年排入圳內，下游居民為上游違規行為埋單，形同「代償性受罪」，市府應檢討治理策略，不能讓少數違法者影響多數人生活品質。

黃心華說，上游多數違建戶因不願拆除牆體退縮15公分，導致汙水管線難施作；而捷運箱涵設計高程差，也造成中游阻水與淤積，加劇惡臭問題。

他建議比照板橋楠仔溝、中和瓦磘溝等案例，引入截汙、補水與綠美化工程，結合自然工法與生態復育，打造「人能親水、水能呼吸」的都市景觀廊帶。

議員陳永福觀察，瑠公圳上游靠近碧潭的沿線住戶至今仍有汙水未接管，主要是受限於建物需拆除才能施工，難以取得住戶配合，若能處理上游汙水接管問題，瑠公圳整治會順利許多。

新北水利局表示，瑠公圳作為排水與防洪渠道，仍有排水需求，渠道寬度4至6公尺，已設置子溝加速晴天流速，由新店區公所負責日常清疏維護。

為改善寶安街段水量不足引發惡臭，市府已經完成抽水井與抽水機組設施，每天4次抽取新店溪河水補注，可有效提升流速，也改善臭味。

對於汙水未接管問題，水利局指出，因捷運結構體阻隔、建物緊鄰護岸及空間受限等因素，部分區段難以施工，接管作業將分三階段推進，寶安街市場段持續評估施工可行性、中上游段將依現地條件納入新店後續工程，張南里與新生里等受捷運影響區段，規畫納入新店二期第7標工程，逐步改善整體水環境。