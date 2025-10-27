全台敬老卡點數 北市吊車尾

北市敬老卡點數480點，遭質疑首都敬老福利吊車尾，許多老人反映不夠用。有議員說，以480點計，等於每日僅16點，「一天只能搭一趟公車，鼓勵出門根本不夠力」。新北明年加碼到600點，能用在聯醫、衛生所掛號，北市有議員呼籲北市跟進。

社會局長姚淑文回應，就使用率北市排名是第一，敬老部分北市推許多場館免費，考量預算等因素，會再全盤研議，朝調高點數方向努力。

周三就是重陽節，議員張文潔調查全台敬老卡點數，發現北市點數全台最少，質疑「敬老優惠不難，只是要不要做」。她舉各縣市為例，敬老卡點數台東1500點、嘉義1200點、台中、彰化、南投縣、花蓮縣有1000點、桃園、新竹市800點、新北市600點，質疑連苗栗、彰化、嘉義都超車北市？

議員王欣儀也指出，過去北捷「兒童票優惠」，是她在柯市府時期爭取，當時新北一開始也說「不跟進」，結果新北不但跟進還更優惠，北市打6折，新北打4折。北市的敬老卡政策也該有同樣態度，新北明年加碼到600點，還能用在聯醫、衛生所掛號等，這些是長輩最有感、最常用的需求。

議員張文潔、王欣儀、顏若芳、林延鳳等人都要求北市府研議敬老卡擴大使用範圍，讓長者可以用來採買需要的物品。姚淑文說，這涉及龐大經費，會再研議。

為感謝長者付出，北市今年針對85至98歲長者敬老禮金加碼，體育局在重陽節當天，65歲以上長輩憑證件就可免費使用北市公營場館游泳池及健身房；明年起，社會局加碼計程車敬老卡扣點補助，單趟加碼至85元。