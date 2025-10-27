改造過程艱辛 瑠公綠廊成台北東區亮點

北市復興南路一段135巷東區商圈的「瑠公綠廊」去年中啟用，是融合綠意、以人為本休憩空間，結合瑠公圳公園，入口水車意象訴說昔日瑠公圳歷史。其實改造工程一度面臨困難，里長透露曾一天接逾50通抗議電話，如今綠廊已成東區亮點。

光武里長韓修和說，原瑠公綠廊所在位置，畫有99格汽機車停車位，也有百貨公司計程車排班區，要規畫為綠廊時，抗議不斷。他回憶，改造訊息出爐後，里辦一天接到至少50通謾罵電話，打來就是罵「機車族、住戶權益在哪裡？」有一車道改為徒步區，周邊大樓也反對，他坦言「當時市府與里長壓力非常大」。

韓修和說，與市府討論後，除在周邊找到替代車格，也在每棟大樓管委會開會時一一說明，解決百貨計程車排班需求。如今綠廊完工，百貨公司也稱綠廊是後花園，周邊社區長者願意出門到綠廊休閒，更有許多團體來參訪。

北市新工處表示，瑠公綠廊過去為上埤地區自然形成的大灣河道，1979年隨都市計畫隱身為忠孝東路後巷圳路，至1985年重新規畫為停車場空間。

為推動東區公共空間及人本環境，新工處配合都發局2019年推「東區發展振興計畫」，重新探討「以人為本步行環境」及「東區綠廊串聯」為改造理念。

改造工程前年8月1日開工，去年6月30日完工，串聯瑠公圳公園，整合復興南路1段135巷道路及中央綠廊道，改善原廣場狹長難行的動線，打造為有植栽敷地景觀的都市生態綠洲。另設置3座水霧圓環強化綠環境，配合夜間水波紋燈及水霧設施，重現「大灣河道」水文記憶。