星期評論／台北大巨蛋營運報告 不應蓋牌

台北大巨蛋首份完整年度營運績效報告近日出爐，最終以80.25分「達標」作收，體育局卻「蓋牌」，拒絕向各黨派議員乃至公眾揭露細節。蔣市府若不盡速釐清並公開報告，將擔上「財團獲利、政府背書」的沉重汙名。

「促參法」本意是保障投資人在核心商業模式的競爭性機密，絕非免於被檢視的「尚方寶劍」。市府對遠雄的監督長期被動且無力，形成今日局面絕非一日之寒，馬市府時期簽下被輿論稱為「超優租約」的框架，到郝市府催促完工，乃至柯市府由「拆蛋」強硬立場轉為妥協續建，蔣市府接手後趕著啟用，各階段政治考量都使市府的監督角色日趨虛弱。

「法規模糊、契約先行」讓市府淪為有名無實的監督者，一旦試圖干預營運品質等細節，廠商一句「依契約行事」便讓市府意志動彈不得。這也就是為何議員們會自嘆「窩囊」，連最基本的漏水問題始終無法解決，就是蔣市府監管疲軟的事證。

大巨蛋啟用後帶來觀光、演唱會與棒球產業等巨蛋經濟效益，成為蔣市府施政亮點，示範效應促成新北、台中大巨蛋的籌設。正因被視為指標，標準更應拉高，選擇黑箱等於為全國BOT案樹立錯誤先例，讓民間機構得以在商業機密保護傘下，規避公眾應有的檢視。

北市體育局應立即回應公眾疑慮，揭露營運績效報告中不涉及遠雄核心競爭力的部分，公開透明是施政文化基本要求，也是確保公共利益不被私利侵蝕的唯一途徑。唯有監督的陽光照進黑箱，才能讓「巨蛋經濟」光環堅實、可信，無愧於市民付託。