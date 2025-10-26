快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

聯合報／ 記者王慧瑛林媛玲／新北即時報導
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票應援團助陣，她說，勞工之星歌唱大賽延續19年，很有鑑別度，是公部門歌唱比賽的代表品牌。

魅力之星組前年冠軍林淑玲、去年冠軍張志良今天都到場，林淑玲還成為今年選手林志堅的應援團隊長，兩人因為比賽交手多回，也成為志同道合的好友，相互給力。

張志良剛到大陸廈門參加比賽，今天剛從對岸飛回台灣，趕到勞工之星現場獻唱。他平時經營機車行，也是重機好手，父母也都愛唱歌，好歌喉遺傳自父母，10年前開始熱中參加比賽，已身經百戰，也發行個人專輯。

56歲林志堅說，比賽準備過程有苦有樂，難免會遇到瓶頸或挫折，但他非常享受站上舞台那一刻，唱歌能傳遞情感，也很珍惜與觀眾互動的時光。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工之星歌唱大賽邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。他表示，勞工平時辛勤打拚，能在音樂中找到共鳴與紓壓的出口，是別具意義的事。

總決賽在今天下午在市府6樓大禮堂登場，不少選手早早到場準備。音樂人丁曉雯擔任評審長，邀左光平、馬靚辳、陳宏宇及欒克勇等音樂界專業人士共同評審。丁曉雯表示，今年選手潛力、唱功讓人驚豔，無論音色控制或舞台表現，勞工之星的表演層次每年都在進化。

比賽分為魅力之星、活力之星、移工之星3組，不少選手連續多年參賽。魅力之星組選手張語媗第5度參賽，過去屢屢止步於決賽，仍堅持挑戰自我，在反覆練習努力下，今年獲評審青睞晉級決賽。移工之星組吸引全國移工報名參與，展現多元文化魅力。

新北勞工局表示，今年整體有647名選手報名，可謂高手雲集，上屆各組冠軍也帶來拿手歌曲演出，與現場選手及觀眾分享經驗，氣氛熱烈。台下親友團熱情助陣，掌聲與歡呼聲如潮水般湧向舞台，現場氣氛high翻天。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工之星歌唱大賽邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。記者王慧瑛／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工之星歌唱大賽邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲（前右）今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲（前右）今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲（右）今年化身成應援團隊長，還協助參賽選手打理造型。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲（右）今年化身成應援團隊長，還協助參賽選手打理造型。記者王慧瑛／攝影
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影
新北勞工之星歌唱大賽今天舉辦總決賽，前年冠軍林淑玲（中）、去年冠軍張志良（左）為今年選手林志堅打氣。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影
前年冠軍林淑玲今年化身成應援團隊長，為現場炒熱氣氛。記者王慧瑛／攝影

魅力 舞台

延伸閱讀

疑豬瘟豬肉流入新北 侯友宜籲中央協助檢驗封存豬排

要求豬仔車原車載回基層警炸鍋 新北警澄清：與其他縣市警局並無不同

「府中搞什麼鬼」 侯友宜化身瑪利歐

新北雙溪北38線道邊坡崩塌、道路隆起 封閉搶修

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾...

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票...

新店錦秀路社區擋土牆崩塌 撤離住戶返家取物品盼能早點回家

因連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆昨晨坍塌，所幸市府於前夜已疏散撤離40戶117人，並在現場拉封鎖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。