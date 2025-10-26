新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票應援團助陣，她說，勞工之星歌唱大賽延續19年，很有鑑別度，是公部門歌唱比賽的代表品牌。

魅力之星組前年冠軍林淑玲、去年冠軍張志良今天都到場，林淑玲還成為今年選手林志堅的應援團隊長，兩人因為比賽交手多回，也成為志同道合的好友，相互給力。

張志良剛到大陸廈門參加比賽，今天剛從對岸飛回台灣，趕到勞工之星現場獻唱。他平時經營機車行，也是重機好手，父母也都愛唱歌，好歌喉遺傳自父母，10年前開始熱中參加比賽，已身經百戰，也發行個人專輯。

56歲林志堅說，比賽準備過程有苦有樂，難免會遇到瓶頸或挫折，但他非常享受站上舞台那一刻，唱歌能傳遞情感，也很珍惜與觀眾互動的時光。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工之星歌唱大賽邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。他表示，勞工平時辛勤打拚，能在音樂中找到共鳴與紓壓的出口，是別具意義的事。

總決賽在今天下午在市府6樓大禮堂登場，不少選手早早到場準備。音樂人丁曉雯擔任評審長，邀左光平、馬靚辳、陳宏宇及欒克勇等音樂界專業人士共同評審。丁曉雯表示，今年選手潛力、唱功讓人驚豔，無論音色控制或舞台表現，勞工之星的表演層次每年都在進化。

比賽分為魅力之星、活力之星、移工之星3組，不少選手連續多年參賽。魅力之星組選手張語媗第5度參賽，過去屢屢止步於決賽，仍堅持挑戰自我，在反覆練習努力下，今年獲評審青睞晉級決賽。移工之星組吸引全國移工報名參與，展現多元文化魅力。