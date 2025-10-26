新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長
新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票應援團助陣，她說，勞工之星歌唱大賽延續19年，很有鑑別度，是公部門歌唱比賽的代表品牌。
魅力之星組前年冠軍林淑玲、去年冠軍張志良今天都到場，林淑玲還成為今年選手林志堅的應援團隊長，兩人因為比賽交手多回，也成為志同道合的好友，相互給力。
張志良剛到大陸廈門參加比賽，今天剛從對岸飛回台灣，趕到勞工之星現場獻唱。他平時經營機車行，也是重機好手，父母也都愛唱歌，好歌喉遺傳自父母，10年前開始熱中參加比賽，已身經百戰，也發行個人專輯。
56歲林志堅說，比賽準備過程有苦有樂，難免會遇到瓶頸或挫折，但他非常享受站上舞台那一刻，唱歌能傳遞情感，也很珍惜與觀眾互動的時光。
新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工之星歌唱大賽邁入第19年，累積近萬名勞工站上舞台，展現對音樂的熱愛與生命能量。他表示，勞工平時辛勤打拚，能在音樂中找到共鳴與紓壓的出口，是別具意義的事。
總決賽在今天下午在市府6樓大禮堂登場，不少選手早早到場準備。音樂人丁曉雯擔任評審長，邀左光平、馬靚辳、陳宏宇及欒克勇等音樂界專業人士共同評審。丁曉雯表示，今年選手潛力、唱功讓人驚豔，無論音色控制或舞台表現，勞工之星的表演層次每年都在進化。
比賽分為魅力之星、活力之星、移工之星3組，不少選手連續多年參賽。魅力之星組選手張語媗第5度參賽，過去屢屢止步於決賽，仍堅持挑戰自我，在反覆練習努力下，今年獲評審青睞晉級決賽。移工之星組吸引全國移工報名參與，展現多元文化魅力。
新北勞工局表示，今年整體有647名選手報名，可謂高手雲集，上屆各組冠軍也帶來拿手歌曲演出，與現場選手及觀眾分享經驗，氣氛熱烈。台下親友團熱情助陣，掌聲與歡呼聲如潮水般湧向舞台，現場氣氛high翻天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言