快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

八德資訊商圈「動漫週」 打卡領限量好禮

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為商圈提供

北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會舉辦的「2025八德3C哈樂DAY」，這個週末25、26日兩天與超人氣動漫《我的英雄學院》FINAL SEASON視覺拍照牆合照打卡就能領取限量好禮；活動更邀請玩具界人氣YTR「冰凍郎」帶來動漫好物競拍。

主辦單位指出，這週動漫週及下週11月1至2日壓軸主場週加碼推出拍照打卡送好禮活動，與《我的英雄學院》FINAL SEASON視覺牆或角色立牌合照並完成打卡，即可兌換每日限量50份「英雄角色鑰匙圈」，數量有限，先拍先贏。

除了滿滿的舞台火力外，週末2日更將登場粉絲最期待的限時競拍對決！特別邀請「冰凍郎」與「星痕工作室」主持，帶來趣味滿點又刺激的動漫公仔與Hololive周邊競拍互動秀。從動漫公仔到Hololive立牌、娃娃及掛軸等，還有晚間限定的「動漫Bingo大挑戰」，一邊玩樂一邊拼手氣，贏家還有限量動漫福袋

「消費抽獎活動」自10月4日起至11月2日止，於八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區（含三創生活園區全櫃位）100間特約店家消費，就有機會抱回豐富好禮。活動設計「週週抽」與「大獎抽」雙重回饋，只要憑消費憑證至活動服務台完成登錄，即可輕鬆參加。

「週週抽」不限消費金額，每週依主題抽出限定好禮，本週「動漫週」將送出動漫超人氣PVC公仔、無線遊戲手把及動漫精選周邊等驚喜好禮；未中獎的抽獎券還會自動累積到下一週。此外，單筆或當日累積消費滿千元，可另外參加「大獎抽」，有機會把Gogoro EZZY電動機車、日本來回機票、Switch 2遊戲機等超值豪禮帶回家。

聚傳媒

北市 電動機車 福袋

延伸閱讀

LABUBU、多啦A夢等4大人氣IP列陣維港掀打卡熱 11月1日巡遊2圈

慶「三太子生」高雄廟會誇張炸整條街鞭炮 網怨：小孩嚇哭發抖

暨大動漫季南投熱鬧登場 免奔波賞鬼滅之刃場景

木棉花助攻！鬼滅之刃進南投 暨大動漫季強勢登場

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾...

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票...

新店錦秀路社區擋土牆崩塌 撤離住戶返家取物品盼能早點回家

因連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆昨晨坍塌，所幸市府於前夜已疏散撤離40戶117人，並在現場拉封鎖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。