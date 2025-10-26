八德資訊商圈「動漫週」 打卡領限量好禮

照片為商圈提供

臺北市商業處與台北市八德資訊商圈發展協會舉辦的「2025八德3C哈樂DAY」，這個週末25、26日兩天與超人氣動漫《我的英雄學院》FINAL SEASON視覺拍照牆合照打卡就能領取限量好禮；活動更邀請玩具界人氣YTR「冰凍郎」帶來動漫好物競拍。

主辦單位指出，這週動漫週及下週11月1至2日壓軸主場週加碼推出拍照打卡送好禮活動，與《我的英雄學院》FINAL SEASON視覺牆或角色立牌合照並完成打卡，即可兌換每日限量50份「英雄角色鑰匙圈」，數量有限，先拍先贏。

除了滿滿的舞台火力外，週末2日更將登場粉絲最期待的限時競拍對決！特別邀請「冰凍郎」與「星痕工作室」主持，帶來趣味滿點又刺激的動漫公仔與Hololive周邊競拍互動秀。從動漫公仔到Hololive立牌、娃娃及掛軸等，還有晚間限定的「動漫Bingo大挑戰」，一邊玩樂一邊拼手氣，贏家還有限量動漫福袋。

「消費抽獎活動」自10月4日起至11月2日止，於八德資訊商圈、光華數位新天地及三創生活園區（含三創生活園區全櫃位）100間特約店家消費，就有機會抱回豐富好禮。活動設計「週週抽」與「大獎抽」雙重回饋，只要憑消費憑證至活動服務台完成登錄，即可輕鬆參加。

「週週抽」不限消費金額，每週依主題抽出限定好禮，本週「動漫週」將送出動漫超人氣PVC公仔、無線遊戲手把及動漫精選周邊等驚喜好禮；未中獎的抽獎券還會自動累積到下一週。此外，單筆或當日累積消費滿千元，可另外參加「大獎抽」，有機會把Gogoro EZZY電動機車、日本來回機票、Switch 2遊戲機等超值豪禮帶回家。

聚傳媒