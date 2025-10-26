「府中搞什麼鬼」 侯友宜化身瑪利歐

照片取自新北市政府

2025府中奇幻城壓軸活動「府中搞什麼鬼」25日盛大登場，新北市長侯友宜化身瑪利歐。本次活動包含萬聖踩街遊行、變裝比賽、實境解謎、集章任務、討糖活動、搞怪市集及舞台表演等豐富內容，侯友宜也邀請民眾一同來府中展開萬聖節限定冒險。

侯友宜市長表示，市府近年積極在府中商圈舉辦多元特色活動，從上半年的府中醉夏趴、情人節系列活動，到下半年的府中奇幻城及歡樂耶誕城等，希望吸引更多人潮，帶動商圈經濟活動，也期許每位認真裝扮的民眾都能自信展現扮演的角色，在府中享受萬聖節氛圍。

經發局表示，新北市長期耕耘電競相關產業，有全國第一個由地方政府成立的電競人才培育基地，今年首度與新北電競產業總會合作，以「電玩」為主題，打造為期近一個月的「2025府中奇幻城」系列活動，並設計手機的解謎遊戲。此外，搞怪市集有超過30攤新北特色美食、生活文創與伴手禮攤商，以及10家電競主題攤位，讓市民在吃喝玩樂中感受新北創意與活力。

聚傳媒