「府中搞什麼鬼」 侯友宜化身瑪利歐

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

2025府中奇幻城壓軸活動「府中搞什麼鬼」25日盛大登場，新北市長侯友宜化身瑪利歐。本次活動包含萬聖踩街遊行、變裝比賽、實境解謎、集章任務、討糖活動、搞怪市集及舞台表演等豐富內容，侯友宜也邀請民眾一同來府中展開萬聖節限定冒險。

侯友宜市長表示，市府近年積極在府中商圈舉辦多元特色活動，從上半年的府中醉夏趴、情人節系列活動，到下半年的府中奇幻城及歡樂耶誕城等，希望吸引更多人潮，帶動商圈經濟活動，也期許每位認真裝扮的民眾都能自信展現扮演的角色，在府中享受萬聖節氛圍。

經發局表示，新北市長期耕耘電競相關產業，有全國第一個由地方政府成立的電競人才培育基地，今年首度與新北電競產業總會合作，以「電玩」為主題，打造為期近一個月的「2025府中奇幻城」系列活動，並設計手機的解謎遊戲。此外，搞怪市集有超過30攤新北特色美食、生活文創與伴手禮攤商，以及10家電競主題攤位，讓市民在吃喝玩樂中感受新北創意與活力。

聚傳媒

侯友宜

延伸閱讀

新店碧瑤錦繡社區邊坡滑動 新北監測防災再升級

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

恐繼續滑動！新店錦秀路社區擋土牆崩落急撤居民 侯友宜上午勘災

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾...

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票...

新店錦秀路社區擋土牆崩塌 撤離住戶返家取物品盼能早點回家

因連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆昨晨坍塌，所幸市府於前夜已疏散撤離40戶117人，並在現場拉封鎖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。