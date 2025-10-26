快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

「2025民生•悠活節」10/25-26今秋登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市商業處輔導台北市大民生地區商業發展促進會辦理「2025民生•悠活節」活動，於10月25、26日兩天下午3點至8點在民生公園盛大登場。今年以親子、毛孩、環保為元素，現場除了有親子闖關遊戲、各式特色美食小吃及精采舞台表演外，更首度推出「毛孩樂園」，邀請毛爸毛媽帶著親愛的毛孩一起來挑戰，凡於活動現場參加闖關挑戰、或攜帶環保餐具響應ESG贈送限量精美小禮物。

臺北市產業發展局許維倫專委表示，民生社區是全臺首座「美式住宅示範區」，在市府及在地民眾長期努力的維護下，始終保持著它獨有的韻味及樣貌，不僅街道井然有序、環境清幽、綠樹林立、生活便捷，靜謐悠閒的環境更吸引許多文青小店進駐，在城市繁忙步調中是鬧中取靜、不可或缺的一塊綠地。為協助在地店家活絡發展，形塑商圈特色，市府每年透過臺北市提振商圈發展補助計畫，鼓勵本市商圈以創新、多元方式展現商圈特色，自111年起持續補助台北市大民生地區商業發展促進會自主辦理活動，讓民眾一起走進城市綠地，感受大民生地區的悠活與「慢哲學」。

台北市大民生地區商業發展促進會秦慧珠理事長表示，今年度再加碼送，凡於活動現場攤位消費滿百即可集1個章，集滿3個章贈送限量野餐椅，讓每年都參與的朋友湊滿野餐組合。互動遊戲部份，親子野餐遊戲闖關成功即可獲得1個闖關章，集滿2個章即可至服務台兌換現場消費抵用券50元1張，讓您一次吃好玩滿！而今年首度推出的毛孩樂園，除了有萌萌闖關遊戲，完成參賽還可獲得毛孩用品大禮包。現場更不能少了綠色ESG環保元素，凡出示環保碗筷、環保袋入場可兌換限量商圈小禮物一份。

聚傳媒

北市 野餐 親子

延伸閱讀

南投3地區敬老金明年加碼 南投市也入列…議員籲縣府跟上

惠普擬在沙國生產電腦

俄軍空襲烏克蘭首都基輔等地區 造成4死20傷

李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾...

新北勞工之星歌唱賽…選手從勁敵到惺惺相惜 前年冠軍化身為應援團長

新北勞工之星歌唱大賽今天總決賽，許多好手連續多年參賽，彼此間從廝殺的勁敵到惺惺相惜。前年「魅力之星」冠軍林淑玲今號召一票...

新店錦秀路社區擋土牆崩塌 撤離住戶返家取物品盼能早點回家

因連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆昨晨坍塌，所幸市府於前夜已疏散撤離40戶117人，並在現場拉封鎖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。