「2025民生•悠活節」10/25-26今秋登場

照片取自臺北市政府

臺北市商業處輔導台北市大民生地區商業發展促進會辦理「2025民生•悠活節」活動，於10月25、26日兩天下午3點至8點在民生公園盛大登場。今年以親子、毛孩、環保為元素，現場除了有親子闖關遊戲、各式特色美食小吃及精采舞台表演外，更首度推出「毛孩樂園」，邀請毛爸毛媽帶著親愛的毛孩一起來挑戰，凡於活動現場參加闖關挑戰、或攜帶環保餐具響應ESG贈送限量精美小禮物。

臺北市產業發展局許維倫專委表示，民生社區是全臺首座「美式住宅示範區」，在市府及在地民眾長期努力的維護下，始終保持著它獨有的韻味及樣貌，不僅街道井然有序、環境清幽、綠樹林立、生活便捷，靜謐悠閒的環境更吸引許多文青小店進駐，在城市繁忙步調中是鬧中取靜、不可或缺的一塊綠地。為協助在地店家活絡發展，形塑商圈特色，市府每年透過臺北市提振商圈發展補助計畫，鼓勵本市商圈以創新、多元方式展現商圈特色，自111年起持續補助台北市大民生地區商業發展促進會自主辦理活動，讓民眾一起走進城市綠地，感受大民生地區的悠活與「慢哲學」。

台北市大民生地區商業發展促進會秦慧珠理事長表示，今年度再加碼送，凡於活動現場攤位消費滿百即可集1個章，集滿3個章贈送限量野餐椅，讓每年都參與的朋友湊滿野餐組合。互動遊戲部份，親子野餐遊戲闖關成功即可獲得1個闖關章，集滿2個章即可至服務台兌換現場消費抵用券50元1張，讓您一次吃好玩滿！而今年首度推出的毛孩樂園，除了有萌萌闖關遊戲，完成參賽還可獲得毛孩用品大禮包。現場更不能少了綠色ESG環保元素，凡出示環保碗筷、環保袋入場可兌換限量商圈小禮物一份。

聚傳媒