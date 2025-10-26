聽新聞
新店錦秀路社區擋土牆崩塌 撤離住戶返家取物品盼能早點回家
因連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤及錦繡2社區旁擋土牆昨晨坍塌，所幸市府於前夜已疏散撤離40戶117人，並在現場拉封鎖線，今天從早上至下午，陸續有部分住戶返家取回物品，李姓住戶無奈表示，「前晚離開太匆忙，冰箱一堆菜都來不及拿」，只盼望能趕緊搬回家。
市府已在現場成立前進指揮所，包括工務局、消防局及新店區公所等單位都已進駐輪值，現場持續有怪手進行處理掉落土方作業。
住在擋土牆隔壁樓上陳姓住戶表示，他住在錦秀社區已30年，因雨下太多天，前晚就隱約感覺聽到擋土牆有些異常聲音，當下緊急離開，昨天一早距離較遠的住戶就聽到轟隆轟隆巨響聲，沒多久擋土牆就應聲倒下。
陳先生表示，這道擋土牆過去原本是一條馬路，因上方要蓋碧瑤社區且要挖兩層地下室，為了蓋碧瑤社區卻多了一道牆，他懷疑這擋土牆到底是怎麼核准的，社區住戶沒有人清楚，「把好好的一條馬路給人破壞」現在要面對這種景況，所幸他還有其他房子可住，否則日子就很難過。
另隔壁李姓住戶今午則匆忙改回家收拾家當，她說因為離開的太臨時，許多衣服都來不及拿，連冰箱一堆菜及肉類都沒來得及拿，現在只能借助朋友家，希望能夠趕緊早日回家。
新北市工務局表示，昨天已在社區現場放置3個監測儀，經一天觀察後，目前監測數值都已穩定，只要不持續下大雨，就可展開後續復健工作。
