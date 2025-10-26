快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

北市重陽節65歲長者免費用公營健身房、游泳池 計程車補助明年再加碼

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為感謝長者付出辛勞，體育局也宣布當天65歲以上市民只要憑證件就可免費使用北市公營場館游泳池及健身房。本報資料照
為感謝長者付出辛勞，體育局也宣布當天65歲以上市民只要憑證件就可免費使用北市公營場館游泳池及健身房。本報資料照

九九重陽節在國曆10月29日，為感謝長者付出辛勞，北市今年除了針對85歲至98歲的長者敬老禮金加碼外，體育局也宣布當天65歲以上市民只要憑證件就可免費使用北市公營場館游泳池健身房，社會局也宣布明年起加碼計程車敬老卡扣點補助，單趟加碼至85元。

北市針對55歲以上原住民及65歲以上長者，每人發放1500元重陽敬老金，其中今年針對85歲至98歲的長者，重陽敬老禮金從1500元加碼至3000元，99歲以上長者每人發放1萬元及禮品1份，目前已透過各種管道開放領取，今年更與悠遊卡公司合作，在9月期間符合資格的長者使用敬老卡「嗶卡」領取禮金，即可參加抽獎，最大獎為8888元。

社會局表示，除了抽獎活動外在統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、宜蘭傳藝園區及環球購物中心等15個合作通路消費，都享有專屬優惠；考量到北市高齡長者漸增，局長姚淑文先前也宣布將加碼，提高敬老卡搭乘計程車單趟車資補助，單趟扣點自65元加碼至85元。

此外，為歡慶重陽節活動，體育局也響應相關活動，65歲長者當天至12區運動中心、網球中心、青年運動公園園區、三民公園游泳池、榮興花園游泳池、前山公園游泳池等公營運動場館，使用健身房及游泳池者，憑證件免費。

游泳池 北市 健身房

延伸閱讀

北市東區亮點瑠公綠廊背後推手 里長曝曾日接逾50通謾罵

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

台南火車站前計程車司機排班糾紛亮球棒 民眾標註「市長請關注」

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾...

北市東區亮點瑠公綠廊背後推手 里長曝曾日接逾50通謾罵

北市復興南路一段135巷東區商圈的「瑠公綠廊」去年中啟用，成融合綠意、以人為本休憩空間，結合瑠公圳公園，入口水車意象訴說...

不搗蛋不行...北市熊讚桃園出任務「壞壞眼神」萌翻熊粉

北市吉祥物「熊讚」應桃園吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，昨天首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引民眾熱情合影。此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。