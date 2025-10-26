北市重陽節65歲長者免費用公營健身房、游泳池 計程車補助明年再加碼

九九重陽節在國曆10月29日，為感謝長者付出辛勞，北市今年除了針對85歲至98歲的長者敬老禮金加碼外，體育局也宣布當天65歲以上市民只要憑證件就可免費使用北市公營場館游泳池及健身房，社會局也宣布明年起加碼計程車敬老卡扣點補助，單趟加碼至85元。

北市針對55歲以上原住民及65歲以上長者，每人發放1500元重陽敬老金，其中今年針對85歲至98歲的長者，重陽敬老禮金從1500元加碼至3000元，99歲以上長者每人發放1萬元及禮品1份，目前已透過各種管道開放領取，今年更與悠遊卡公司合作，在9月期間符合資格的長者使用敬老卡「嗶卡」領取禮金，即可參加抽獎，最大獎為8888元。

社會局表示，除了抽獎活動外在統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、宜蘭傳藝園區及環球購物中心等15個合作通路消費，都享有專屬優惠；考量到北市高齡長者漸增，局長姚淑文先前也宣布將加碼，提高敬老卡搭乘計程車單趟車資補助，單趟扣點自65元加碼至85元。

此外，為歡慶重陽節活動，體育局也響應相關活動，65歲長者當天至12區運動中心、網球中心、青年運動公園園區、三民公園游泳池、榮興花園游泳池、前山公園游泳池等公營運動場館，使用健身房及游泳池者，憑證件免費。