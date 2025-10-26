下游居民為上游違建買單？瑠公圳整治陷「代償性受罪」

新店瑠公圳整治工程多年推動牛步，雖市府已成立專案小組，治理力道卻集中於下游寶安街加蓋段，中上游仍長年受惡臭與衛生問題困擾。民代批市府欠缺整體治理思維，導致「上游肆意排放、下游居民受罪」，盼盡速檢討全流域對策。新北市水利局回應將於1個月內提出具體整治方案，並配合市場拆遷修整渠底坡度，加速汙水接管與環境美化。

新北市議員黃心華指出，瑠公圳治理問題延宕多年，市府專案小組整治重心多放在下游寶安街市場段，加蓋區域進展雖相對順利，但中上游段落涉及民宅違建與空間不足，遲遲無法完成汙水接管，導致汙水長年排入圳內。他直言，「水往低處流，公平卻也被沖走」，下游居民為上游違規行為買單，形同「代償性受罪」，呼籲市府檢討治理策略，「不能讓少數違法者影響多數人的生活品質」。

黃心華進一步指出，上游多數違建戶因不願拆除牆體退縮15公分，導致汙水管線難以施作；而捷運箱涵設計高程差，也造成中游阻水與淤積，加劇惡臭問題。他建議比照板橋楠仔溝、中和瓦磘溝等案例，引入截汙、補水與綠美化工程，結合自然工法與生態復育，打造「人能親水、水能呼吸」的都市景觀廊帶。

新北市議員陳永福也表示，瑠公圳上游靠近碧潭的沿線住戶，至今仍有汙水未接管，主要是受限於建物需拆除才能施工，卻難以取得住戶配合。他並點出過去城鄉局補水系統設計以機械抽水為主，無法穩定供應天然水源，導致圳道乾涸惡臭頻傳。他強調，目前市府已全面接手整治責任，將持續督促水利局通盤檢討，「只要能處理上游汙水接管問題，瑠公圳整治就會順利許多」。

新北市水利局表示，瑠公圳作為排水與防洪渠道，目前仍有排水需求，渠道寬度僅約4至6公尺，已設置子溝加速晴天流速，並由新店區公所負責日常清疏維護。為改善寶安街段水量不足導致的惡臭，市府已完成抽水井與抽水機組設施，每日4次抽取新店溪河水補注，有效提升流速，改善臭味情形。