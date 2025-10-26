北市東區亮點瑠公綠廊背後推手 里長曝曾日接逾50通謾罵

北市復興南路一段135巷東區商圈的「瑠公綠廊」去年中啟用，成融合綠意、以人為本休憩空間，結合瑠公圳公園，入口水車意象訴說昔瑠公圳歷史。但其實過去改造工程，面臨重重困難，里長就曾一天接逾50通抗議電話，但現綠廊已成東區亮點。

光武里長韓修和說，原本瑠公綠廊所在有位置，畫有99格汽機車停車格，也有百貨公司的計程車排班區，當初要規畫為綠廊抗議謾罵聲不斷。他回憶，當初要推動改造的那兩年，遇到非常多挫折，包括社區住戶、來百貨公司上班的機車族，還有周邊百貨也向市府表達需計程車排班區，因與現況改變大，一開始要推動反彈聲音也非常大。

韓修和回憶，當初改造的訊息出來之後，里辦一天就接到至少50通的謾罵電話，打來就是罵「機車族、住戶的權益在哪裡」，甚至還有一車道改為徒步區，周邊大樓反對聲音也大，協助市府溝通的過程，坦言「壓力非常大」。

韓修和坦言，之所以能持續推動，是與市府討論後，除在周邊市民大道、大安路想盡辦法找到一百格替代停車格外，持續說明長者交通安全，並在每大樓管委會開會一一說明，也解決百貨計程車排班問題，現綠廊完工，百貨公司也稱綠廊是他們的後花園，周邊社區長者也願出門到綠廊休閒，機車族也因有替代車格，不再抗議，還有許多團體來參訪。

北市工務局新工處表示，瑠公綠廊過去為上埤地區自然形成的大灣河道，民國68年隨都市計畫，隱身為忠孝東路後巷的圳路，至74年重新規畫為停車場空間。隨著忠孝東商業蓬的發展，位於SOGO忠孝館後方的基地僅扮演商圈附屬空間。為推動東區公共空間及人本環境改善，新工處配合都發局108年推動「東區發展振興計畫」重新探討以「以人為本步行環境」及「東區綠廊串聯」為改造理念。

新工處表示，改造於前年8月1日開工，去年6月30日完工，主要闢建復興南路穿越道，串聯瑠公圳公園，整合復興南路1段135巷道路及中央綠廊道，改善原廣場狹長難行的行走動線，並且創建植栽敷地景觀，打造為都市生態綠洲。另也設置3座水霧圓環強化綠環境，配合夜間水波紋燈及水霧設施，重現「大灣河道」水文記憶，營造人本、韌性、知性的步行廣場。