快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

不搗蛋不行...北市熊讚桃園出任務「壞壞眼神」萌翻熊粉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市吉祥物熊讚6米氣偶，這次換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力。圖／北市觀傳局提供
台北市吉祥物熊讚6米氣偶，這次換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力。圖／北市觀傳局提供

北市吉祥物「熊讚」應桃園吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，昨天首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引民眾熱情合影。此次熊讚6米氣偶換上萬聖節限定表情，以充滿神秘感的「壞壞眼神」登場，展現搗蛋卻不失可愛的魅力。

另外，「熊讚小屋」也同步換上南瓜、燈飾與幽靈等萬聖節元素妝點，成為場中最吸睛的打卡點。即日起至11月2日到桃園藝文廣場與熊讚一起搗蛋同樂，民眾只要完成指定拍照打卡任務，並加入熊讚社群，就有機會獲得限量「萬聖節限定版熊讚徽章」。

北市觀傳局表示，2025桃園萬聖城昨天開城，台北市吉祥物熊讚應景換上萬聖節專屬裝扮，驚喜現身活動現場，並在「熊讚小屋」舉辦粉絲見面會，與大小朋友熱情互動、熊抱合影，展現滿滿活力與親和力，掀起萬聖節氣氛最萌高潮。

現場的「熊讚小屋」也同步換上萬聖節新裝，以南瓜、燈飾與幽靈等裝置妝點，營造濃厚節慶氛圍，成為桃園萬聖城中最吸睛的打卡點。本次小屋更特別新增「檸檬平衡大挑戰」趣味互動遊戲，只要成功將代幣平衡放在檸檬上5秒不掉落，即有機會獲得熊讚精心準備的小禮物，現場吸引許多民眾踴躍挑戰，氣氛熱烈、歡笑不斷。

此外，搭配萬聖節，熊讚還推出廣受歡迎的「萬聖節限定版徽章」，活潑可愛的設計讓民眾爭相排隊索取，只要完成指定拍照打卡任務並加入熊讚社群，即可獲得限量徽章，數量有限、送完為止。即日起至11月2日，可前往桃園藝文廣場，與6米熊讚氣偶及可愛的熊讚小屋拍照打卡、領取好禮。

觀傳局表示，北市吉祥物「熊讚」首次參加桃園萬聖城活動，不僅展現台北與桃園兩市吉祥物間的友好交流，更是熊讚與民眾近距離互動的難得機會。

桃園 萬聖節 吉祥物

申訴罰單要先繳？桃園交裁處揭「一動作」恐變更麻煩

