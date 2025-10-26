砸百萬建置里辦系統大當機...民眾烈日苦排隊 北市府下月做壓力測試

北市民政局花420萬元建置的里辦數位便民系統，日前在中秋節各里物資發放高峰當機近兩小時，造成不少里民在烈日下罰站。議員指出，當天使用量遠低於合約規範壓力測試的標準，若不改善明年選舉年當機次數恐更加頻繁與嚴重。民政局表示，由於新版上線後可使用載具變多，會協助里辦做分流，並於11月中完成壓力測試。

「里辦數位便民系統」主要功能包含身分驗證與登記、活動報名與出席管理、物資補助發放等，把里辦傳統紙本造冊、物資發放與活動報名等作業數位化，提升里辦效率、公平性與資料可稽核性，近日卻被議員點出上線不到一年就出現當機狀況，更讓民眾領取物資在烈日下排隊。

議員王欣儀指出，上月27日早上9時接獲里長反應，各里進入中秋節物資發放高峰，系統突然無法使用，連查詢里民身分都卡住，作業停擺數十分鐘，直到11時才逐步恢復正常，當天烈日炎炎多個里辦湧現數百位里民大排長龍，被迫在烈日下苦等罰站，等候時間冗長，甚至有爆發激烈口角狀況出現。

王欣儀說，調閱資料發現當天里長、里幹事或志工使用系統掃里民身份證查詢戶役政總次數約2萬9千次，平均每10分鐘約600到800次操作，但契約內容明定商必須通過「至少1000人同時使用、90%回應5秒內」的壓力測試，而系統當機後，民政局卻拿不出任何使用人數資料，「難道這條契約是白寫的？」

王欣儀說，明年適逢選舉年各里將舉辦更多節慶與活動，使用量勢必再次暴增，若不正視問題、提前改善，系統恐再度癱瘓，民怨只會再次回到基層里長身上，必須在今年底保固期結束前完成強化與壓力測試，確認系統至少可承載456個里、2280名使用人同時上線。