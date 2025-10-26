快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

砸百萬建置里辦系統大當機...民眾烈日苦排隊 北市府下月做壓力測試

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民政局表示，由於新版上線後可使用載具變多，會協助里辦做分流，並於11月中完成壓力測試。圖／議員王欣儀辦公室提供
民政局表示，由於新版上線後可使用載具變多，會協助里辦做分流，並於11月中完成壓力測試。圖／議員王欣儀辦公室提供

北市民政局花420萬元建置的里辦數位便民系統，日前在中秋節各里物資發放高峰當機近兩小時，造成不少里民在烈日下罰站。議員指出，當天使用量遠低於合約規範壓力測試的標準，若不改善明年選舉年當機次數恐更加頻繁與嚴重。民政局表示，由於新版上線後可使用載具變多，會協助里辦做分流，並於11月中完成壓力測試。

「里辦數位便民系統」主要功能包含身分驗證與登記、活動報名與出席管理、物資補助發放等，把里辦傳統紙本造冊、物資發放與活動報名等作業數位化，提升里辦效率、公平性與資料可稽核性，近日卻被議員點出上線不到一年就出現當機狀況，更讓民眾領取物資在烈日下排隊。

議員王欣儀指出，上月27日早上9時接獲里長反應，各里進入中秋節物資發放高峰，系統突然無法使用，連查詢里民身分都卡住，作業停擺數十分鐘，直到11時才逐步恢復正常，當天烈日炎炎多個里辦湧現數百位里民大排長龍，被迫在烈日下苦等罰站，等候時間冗長，甚至有爆發激烈口角狀況出現。

王欣儀說，調閱資料發現當天里長、里幹事或志工使用系統掃里民身份證查詢戶役政總次數約2萬9千次，平均每10分鐘約600到800次操作，但契約內容明定商必須通過「至少1000人同時使用、90%回應5秒內」的壓力測試，而系統當機後，民政局卻拿不出任何使用人數資料，「難道這條契約是白寫的？」

王欣儀說，明年適逢選舉年各里將舉辦更多節慶與活動，使用量勢必再次暴增，若不正視問題、提前改善，系統恐再度癱瘓，民怨只會再次回到基層里長身上，必須在今年底保固期結束前完成強化與壓力測試，確認系統至少可承載456個里、2280名使用人同時上線。

民政局長陳永德表示，舊版只能使用平板APP，更新後可使用載具數量也變多，預計在11月中會完成新版APP壓力測試，至少完成1000人同時使用90%回應5秒內壓力測試。

北市民政局花420萬元建置的里辦數位便民系統，日前在中秋節各里物資發放高峰當機近兩小時，造成不少里民在烈日下罰站。圖／議員王欣儀辦公室提供
北市民政局花420萬元建置的里辦數位便民系統，日前在中秋節各里物資發放高峰當機近兩小時，造成不少里民在烈日下罰站。圖／議員王欣儀辦公室提供

壓力 中秋節 王欣儀

延伸閱讀

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

嘉義火雞肉飯熱爆 光復節連假人潮湧現排隊盛況成城市日常

「鏟子超人」力量太驚人！ 北市議員：這股力量要導入首都

議員指路燈智慧化不足 北市府：研議更換燈具

相關新聞

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

新店社區擋土牆坍塌 急撤百餘人

連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆前天坍落，昨天上午一名57歲住戶受困，消防員到場救出，市府連夜疏散撤...

不搗蛋不行...北市熊讚桃園出任務「壞壞眼神」萌翻熊粉

北市吉祥物「熊讚」應桃園吉祥物「ㄚ桃與園哥」之邀，昨天首度前往桃園參與「2025桃園萬聖城」活動，吸引民眾熱情合影。此次...

砸百萬建置里辦系統大當機...民眾烈日苦排隊 北市府下月做壓力測試

北市民政局花420萬元建置的里辦數位便民系統，日前在中秋節各里物資發放高峰當機近兩小時，造成不少里民在烈日下罰站。議員指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。