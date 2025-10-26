影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家
連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮搶災現場，他說，3個監測點數值沒明顯變化，清土、降水壓緊急措施預計7至10天完成，屆時風險下降，除第一排住戶仍撤離，第二排住戶有機會可返家。
新北山區連續降雨多天，新店有坡地社區出現邊坡滑動、擋土牆坍落意外，所幸第一時間已有撤離住戶，沒有造成人員傷亡，此一事件也燒出坡地社區隱憂。新北議員黃心華、陳乃瑜都說，新北有上千個坡地社區有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，市府應全面檢視、強化擋土牆安全與排水改善。
新北市長侯友宜昨天上午趕赴新店現場查看，工務局等單位偕同新北市土木技師公會理事長丘達昌等商議緊急措施，首要降低水壓、土壓，從上方減重，因巷弄狹窄，進出動線也要考量，後續修復涉私人產權，須從長計議。
馮兆麟今天上午持續坐鎮在工區，他說，3個監測點數值沒明顯起伏，擋土牆倒塌時，有房子遭壓擊，後續要了解房屋結構受損情況，持續排除緊急狀況，清土、降水壓緊急措施預計7至10天完成，屆時風險下降，除第一排住戶仍撤離，第二排住戶有機會可返家。
新店區長黃秀川說，撤離40戶108人除了部分依親，其餘住在中和一處旅館，公所團隊會持續協助，對民眾的衝擊及不便會設法降到最低。
