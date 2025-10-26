聽新聞
秋遊萬金 杜鵑小旅行限量100名額即日報名
新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，優惠價每人999元，限量100名，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康，農業局邀民眾秋日到萬金走走。
新北萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻板印象，新北農業局推動萬金杜鵑品牌，讓外界看到萬金杜鵑的光芒。
秋季正值杜鵑扦插繁殖的季節，此次萬金杜鵑小旅行一日遊行程以杜鵑苗圃探秘為焦點，邀民眾走入苗圃瞭解杜鵑產業、栽培技巧及體驗花農日常，有金山漫遊的專業領路人帶領民眾深度探訪萬金特色景點如舊機場遺址、磺港漁村等，還可動手製作杜鵑盆栽，也走訪特色店家品嘗在地好物石花凍、烤甘藷等。
萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，當天有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元，未滿6歲兒童半價，限量100名，即日起開放報名，全程皆會由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌美植袋、護照套等好康，詳細報名資訊可上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。
新北農業局長諶錫輝指出，全台第一的杜鵑產業在萬里、金山，在杜鵑扦插繁殖之際推出與創生結合的萬金杜鵑小旅行，讓民眾一窺花農的日常及看見不一樣的萬里、金山，歡迎民眾來北海岸感受豐富的地方特色人文風情。報名網址：https://www.jinshan-exploring.com.tw/class.php
