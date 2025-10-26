快訊

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

聽新聞
0:00 / 0:00

秋遊萬金 杜鵑小旅行限量100名額即日報名

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
萬金杜鵑秋季小旅行限量100個名額，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑秋季小旅行限量100個名額，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康。圖／新北市農業局提供

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，優惠價每人999元，限量100名，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康，農業局邀民眾秋日到萬金走走。

新北萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻板印象，新北農業局推動萬金杜鵑品牌，讓外界看到萬金杜鵑的光芒。

秋季正值杜鵑扦插繁殖的季節，此次萬金杜鵑小旅行一日遊行程以杜鵑苗圃探秘為焦點，邀民眾走入苗圃瞭解杜鵑產業、栽培技巧及體驗花農日常，有金山漫遊的專業領路人帶領民眾深度探訪萬金特色景點如舊機場遺址、磺港漁村等，還可動手製作杜鵑盆栽，也走訪特色店家品嘗在地好物石花凍、烤甘藷等。

萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，當天有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元，未滿6歲兒童半價，限量100名，即日起開放報名，全程皆會由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌美植袋、護照套等好康，詳細報名資訊可上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。

新北農業局長諶錫輝指出，全台第一的杜鵑產業在萬里、金山，在杜鵑扦插繁殖之際推出與創生結合的萬金杜鵑小旅行，讓民眾一窺花農的日常及看見不一樣的萬里、金山，歡迎民眾來北海岸感受豐富的地方特色人文風情。報名網址：https://www.jinshan-exploring.com.tw/class.php

專業達人帶領民眾探訪杜鵑花農的溫室及苗圃，可DIY杜鵑花苗小盆栽。圖／新北市農業局提供
專業達人帶領民眾探訪杜鵑花農的溫室及苗圃，可DIY杜鵑花苗小盆栽。圖／新北市農業局提供

杜鵑花 金山

延伸閱讀

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

免費住一晚還送早餐！ 金山五星溫泉飯店年底開幕 限時徵「試住員」 8千人搶破頭報名

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

相關新聞

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數...

新店社區擋土牆坍塌 急撤百餘人

連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆前天坍落，昨天上午一名57歲住戶受困，消防員到場救出，市府連夜疏散撤...

影／新店擋土牆坍塌急撤百人 工務局長曝這時間有機會讓住戶回家

連日降雨，新北新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆近日坍落，市府前天連夜撤離40戶108人。新北工務局長馮兆麟今上午坐鎮...

雙溪山區爆土石流！道路遭土石覆蓋、龜裂下陷 警方管制交通

新北市雙溪區北38線道土石滑落，造成路基流失，路面龜裂下陷。警方今天管制人車通行，雙溪區公所已派員勘查，並施工搶修。

秋遊萬金 杜鵑小旅行限量100名額即日報名

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一...

蔣萬安挑擔奉飯啟動台北客家挑擔踩街嘉年華

台北市客委會舉辦的「台北客家義民嘉年華」盛典，今天在台北市長蔣萬安帶領下啟動挑擔踩街活動，同時率眾挑擔奉飯，一路從客家園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。