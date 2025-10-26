全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

周三就是重陽節，台北市敬老卡點數480點數，遭議員質疑身為首都卻全台吊車尾，輸他縣市「輸很大」，議員表示，將全台敬老點數比一比，台東1500點、桃園800點、新北600點，北市僅480點，許多老人反映不夠用；還有藍綠多議員呼籲擴大使用範圍，社會局允研議。

議員張文潔調查全台的敬老卡點數發現，台北市敬老卡480點全台最少，還有長者計程車單趟補助也很低，質疑「敬老優惠不難，只是要不要做」。

她舉各縣市為例，敬老卡點數台東1500點；嘉義1200點；台中、彰化、南投縣、花蓮縣有1000點；桃園、新竹市有800點；苗栗700點；新北市600點；屏東、新竹縣500點，台北市則是480點。質疑連苗栗、彰化嘉義都超車台北市？

張質疑，台北市身為首都，敬老卡點數吊車尾，以480點計算，每個月以30天算，等於每天僅16點，「一天只能搭一趟公車，鼓勵長者出門？根本不夠力，北市府應該透過敬老卡使用，促進長者健康。

議員王欣儀也指出，過去北捷「兒童票優惠」，就是她在柯市府時期爭取來的，當時新北一開始也說「不跟進」，結果新北不但跟進，還比北市更優惠，北市打6折，新北直接打4折。北市的敬老卡政策是不是也該用同樣態度，新北明年要加碼到600點，還能用在聯醫、衛生所掛號等，這些都是長輩最有感、最常用的需求。

社會局長姚淑文回應，的確是有收過市民表達不夠用，但就使用率來說，台北市的排名應該是第一。另，台北市在敬老部分，還有推出許多公有場館免費，對於議員要求敬老卡點數應該調高，會來努力，不過因為要考量預算等因素，會再跟全盤研議，據她了解，新北預算也還沒有通過。

張文潔質疑，台北市不能因為新北做，北市才做，應該當領頭羊不應吊車尾，尤其市長蔣萬安推動班班喝鮮乳都可以從無到有，儘管不是每個長者都用得完，但有些長者的確不夠用，應該設法提高點數。

另外，愛心計程車補助，也遭議員質疑補助額度不足，張文潔舉花蓮補助70%最多1000元為例，還有新竹縣市南投縣單趟補助100元；台中、彰化、新北一趟補助85元；桃園、台東補助72元，100元以下補助36元，台北市一趟卻僅補助65元？對此，北市社會局表示，日前已將補助調高為單趟85元。

議員張文潔、王欣儀、顏若芳、林延鳳等人也要求北市府研議敬老卡應該擴大使用範圍，讓長者可以用來採買需要的東西，應該要擴大使用範圍。姚淑文說，因這將涉及龐大經費，會再來研議。

還有敬老卡使用，根據制度每半年需要去展延一次，許多長者也表達非常困擾，姚淑文表示，因為有些長者會遷徙或死亡，每年這樣的人數也不算少，社會局可以透過展延去了解，議員要求應研議一年、兩年或三年再來展延，姚淑文說，有跟新北討論，是否展延取消，但因有很多長者有跨轄區的問題，加上生活圈不可能單一縣市去做。