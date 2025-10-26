育化舞蹈團新作金瓜石「鑛工舞」 男挖鑛、女持家、童滿山跑

瑞芳小鎮的傳奇「育化民族舞蹈團」昨在瓜山國小舉辦「2025育化舞蹈藝術節」，發表「瑞芳樂舞四部曲」第三支舞作「金瓜石鑛工舞」。舞目描述金瓜石當年男人奮力挖鑛，女人持家同時也幫忙鑛業工作，孩童則滿山玩耍樂融融的鑛山景象。

比利時籍戴立林神父生前在新北市瑞芳創立的「育化民族舞蹈團」，50多年深耕瑞芳偏鄉，已培育逾千名舞蹈學員。今年8月到日本展開第19次海外巡演。育化舞蹈團近年以「瑞、水、金、九」為主題，分年創作「瑞芳樂舞四部曲」，已發表了「瑞芳瓶燈舞」、「九份燈籠舞」，將在地文化元素融入舞作，獲得廣大好評。

舞團藝術總監薛英娜老師今年再度創作第三支舞作「鑛工舞」，舞目描述金瓜石當年男人們奮力挖鑛，女人們持家同時也幫忙鑛業工作，孩童們滿山玩耍樂融融的鑛山景象。

瑞芳區長楊勝閔、原民會前主委孫大川、黃金博物館館長林文中及許多瑞芳各地民眾均到場觀賞演出，在滿場觀眾的讚歎中，誕生了傳承金瓜石鑛工文化的舞作發表。

楊勝閔表示，「瑞芳樂舞四部曲」的三個新舞作連年發表，這偏鄉是非常不容易的事，很感謝育化對瑞芳孩童藝文教育的付出。林文中指出，育化前2年發表的「瓶燈舞」、「燈籠舞」已成為瑞芳及九份的代表舞作，甚至還至日本北海道巡迴演出交流。

戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文表示，戴神父1968年來到金瓜石服務，在資源匱乏的年代，他選擇用「教育」與「藝術」翻轉孩子的人生。他在九份與金瓜石各設立「育化」及「金星」幼稚園，成為山城孩童啟蒙教育的起點，他總是不嫌辛勞在九份與金瓜石兩地往返奔波，從根本改變地方的未來，為山裡孩子打開「看見世界」的窗。