三鶯線完工倒數 永吉公園站開發案啟動

新北捷運三鶯線預計年底完工，10月全線全系統整合測試，第一個捷運開發案永吉公園站開發案昨動工，投入約12億元。市長侯友宜出席動土，祈求工程順利。

侯友宜指，永吉公園開發案設計理念為「新藝術運動」精神，延伸公園的綠色意象，讓車站與周遭環境緊密結合。規畫地上14層、地下3層，總樓地板面積約4900坪，1至3樓規畫為商業空間，4樓以上為住宅使用，將引入居住人口帶來運量。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線共有7處捷運開發案，目前已有5處招商成功，分別為三峽站出入口1、三峽站出入口2、台北大學站、媽祖田站及永吉公園站，持續推動剩下2處的招商作業，陸續於2026年公告招商，預估捷運三鶯線整體開發案能吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串連基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，建構新北捷運生活圈。

另基隆捷運第一階段基隆境內規畫5座車站，其中八堵站牽涉台北捷運民生汐止線機廠工程及共構開發，由新北市政府統籌辦理；基隆市府則擔任五堵、百福、六堵及七堵4站的土地開發主管機關，將同步推動場站周邊都市計畫通盤檢討。

市府祕書長方定安稱，場站間的廊帶區域，除有具體規畫的「基隆智慧科技園區」外，原有的「六堵工業區」、「連柑宅區域」、「七堵街區」及「八中社區」等，將進入實質再發展階段。