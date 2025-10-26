聽新聞
廢棄車輛占私地亂象 迫基層土法解決

聯合報／ 記者張策蔡家蓁游明煌／連線報導
廢棄車輛長期佔用私人土地，已成為地方治理的灰色地帶。圖／新北市議員黃心華提供
廢棄車輛長期佔用私人土地，已成為地方治理的灰色地帶。圖／新北市議員黃心華提供

廢棄車輛長期占用私人土地，成為地方治理的灰色地帶，讓地方困擾不已。礙於現行法規限制，公部門多半只能張貼公告催促移車，缺乏強制手段，導致許多案件一拖數年難以解決，也出現許多光怪陸離的事。

新北議員黃心華舉例，曾有一輛汽車停放在私人畸零地轉角多年，因遮蔽行車視線造成安全疑慮，附近居民多次陳情卻始終無法處理。最後居民實在無可奈何，在深夜找來吊車協助，將車輛移出部分車輪到馬路上，隔天環保局才得以依法拖吊。黃心華坦言，這種做法雖有違法風險，但基層迫於無助只能用「土法煉鋼」方式解決問題。

他也提到，淡水柳公圳附近一座橋上，曾有廢棄車卡在橋中央，占用通行空間，雖未完全阻斷交通，卻造成居民長期抱怨。由於橋梁地權不明、權責單位難以釐清，地方單位耗費數月協調，才終於讓車輛移除。這類案例凸顯制度漏洞與責任模糊，市府應正視基層「想處理卻無法可管」的困境。

基隆多雨又多山坡地，民眾發現不少車主刻意選公私地夾雜難分空地，認為是三不管地帶較安全，不會被拖走，長期因生鏽、長青苔，甚至破損尖銳物傷人、也因堆滿垃圾成為髒亂點。

金門曾有廣告車長期占用停車格被民眾砸玻璃，甚至還有停車場的車輛因為長期占用未移動，車體生鏽長草，被形容為「鐵皮花園」。

