廢棄車成治安死角 新北擴大清除

新北封閉社區及山區內廢棄車日益嚴重，多停放於私人土地，環保局、公所及警方難介入成灰色地帶。民代指這類廢棄車不僅影響環境觀瞻，也潛藏治安與消防安全疑慮，要求比照基隆、金門訂自治條例讓公權力介入。市府研擬自治條例，將公有地及供不特定人通行的私有地納入規範。

金門車滿為患，2022年實施廢棄車輛清理自治條例，占用公有停車場、公園綠地、公寓共有空間或私有土地的廢棄車，經公告7日未移者，即可依法移置，類似問題改善。2023至2024年間查報1034輛，占用道路32％、公共區域66％、私地2％。

基隆2020年實施廢棄車輛清理自治條例，道路、公共區域、私有土地亂停廢棄無牌車輛，可令限期清理，未清者處1200元以上、6000元以下罰鍰，得按次處罰；市府可依法移置保管，公告1個月未有人認領，以廢棄物清除。若棄置私人社區停車場或私有空地，有人舉報即可依條例處理。

新北市目前執行廢棄車輛查報及移置作業僅限達到「廢棄車輛標準」才能查處，若停放封閉社區或私人土地，屬土地所有人或管委會管理範圍，先張貼公告限期移車，逾期未處理，再移至道路上由環保局或警方依道路交通管理處罰條例處理。

議員黃心華表示，若廢棄車輛停放在私人土地上，公部門只能張貼公告、通知車主報廢或移走，對方一旦未回應，案件便陷入膠著。許多廢棄車成治安與環境的死角，建議研擬自治條例授權市府代為清除，解決社區長期堆放亂象。

議員陳乃瑜指，近來接獲許多投訴案，涉及私權糾紛，環保局難強制處理，市府應建立跨局處協調機制，避免封閉社區或山區成死角。