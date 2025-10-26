聽新聞
新店社區擋土牆坍塌 急撤百餘人

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新店錦繡路社區旁擋土牆塌，住戶緊急撤離。記者葉德正／攝影
新店錦繡路社區旁擋土牆塌，住戶緊急撤離。記者葉德正／攝影

連日降雨，新北市新店區錦秀路碧瑤、錦繡2社區旁擋土牆前天坍落，昨天上午一名57歲住戶受困，消防員到場救出，市府連夜疏散撤離40戶108人並拉封鎖線。市長侯友宜昨急改行程趕往勘災，下令盡快搶災。

錦秀路57巷、49巷住戶預先疏散後，記者直擊57巷邊坡的公寓已被擋土牆壓上，牆面破裂，結構恐受損。

緊靠擋土牆的五樓住戶陳姓男子說，雨從上周開始下，前晚擋土牆有土石坍落，牆壁也裂開。記得前幾年擋土牆也發生裂縫，工務單位曾檢測，但不了解是否修復。他住了30幾年，沒想到有家歸不得；看護焦急地說，陳的心臟病與糖尿病藥物都來不及拿。

市府現場會勘發現，該擋土牆曾在2022年10月因連續大雨崩裂，市府以水泥砂漿填補裂縫，當初研判擋土牆崩裂主因是上方地面道路沉陷，導致原排水系統遭破壞，雨水滲入後加劇。這次自動化監測數據發現顯著異常，排水孔幾乎無法排水，上邊坡距擋土牆1至4公尺範圍有明顯沉陷、開裂，研判擋土牆回填區滑動。

碧瑤、錦繡2社區屬於上下邊坡關係，工務局長馮兆麟說，已請專業技師到場協助搶災，先穩定邊坡避免滑動，待雨勢變小再施工復建，並加裝儀器監測。

新北市土木技師公會理事長丘達昌建議工務局先以帆布遮蓋邊坡，避免雨水繼續滲入，後續將從坡腳堆置重物，避免擋土牆滑動，並從上方減重，不過巷弄狹窄，進出動線須考量；後續修復涉私人產權，須從長計議。

侯友宜表示，市府早在2天前就示警，並與第三方監控，發現擋土牆有變化後緊急撤離住戶。在地議員黃心華、陳乃瑜都說，新北有上千個坡地社區有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，市府應全面檢視、強化擋土牆安全與排水改善。

