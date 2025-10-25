新店碧瑤錦繡社區邊坡滑動 新北監測防災再升級

新北市新店區碧瑤社區、錦繡社區間擋土牆今天坍塌。市府說，事前監測發現異常，預防性撤離住戶。工務局除以自動化儀器檢測外，也協助社區安裝簡易裂縫尺，待雨勢減緩後復建。

市長侯友宜今天上午前往新店區擋土牆土石坍塌現場勘查，指示工務局調派技師搶災、穩定邊坡。他強調市府責無旁貸，將守護民眾生命財產安全，盡速讓居民回家。

侯友宜表示，近來因雨導致新店區碧瑤二期別墅社區邊坡滑動，市府早已掌握監測數據，昨晚即請區公所預先撤離下邊坡錦繡社區部分住戶。市府災害應變中心持續掌握災情變化，將追蹤最新狀況，確保社區安全無虞。

工務局長馮兆麟在新聞稿指出，碧瑤山莊與錦繡社區屬上下邊坡關係，今天已邀請專業技師進場評估，先行穩定坡面避免持續滑動，待雨勢減緩後再辦理復建。工務局也加派人員搶災、安裝監測儀器，維護居民安全。

馮兆麟說，民國111年10月當地就曾出現擋土牆及排水溝異狀，當時市府搶修排水溝，並協助社區灌漿填補孔洞，提醒社區管理委員會負起維護責任，同時持續監測環境變化。

工務局表示，坡地社區每年須自主檢查，如發現異常，會同技師公會與農業局水保服務團會勘，若判定具立即危險，應立即修繕。市府除自動化儀器檢測外，也協助碧瑤與錦繡社區安裝簡易裂縫尺，近期因連日下雨導致裂縫持續擴大，且排水不良使水滲入回填土層，要求碧瑤社區立即改善。

馮兆麟說，自1997年溫妮颱風期間，汐止區「林肯大郡」社區擋土牆崩塌導致多人死亡的重大災難後，市府嚴格審核山坡地社區建照，新建案皆須依規安裝自動監測系統。對於既有坡地社區，如經會勘認定需要，市府也提供免費安裝簡易監測儀器，達成預警防災與環境安全管理之效。