2025三芝茭白筍節登場 邀親子體驗農村DIY、當一日採筍農

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025三芝茭白筍節今明兩天登場。圖／三芝區公所提供
2025三芝茭白筍節今明兩天登場。圖／三芝區公所提供

2025三芝茭白筍節今明兩天登場，現場除了精彩的表演節目、親子同樂的農村DIY及最受大小朋友歡迎的採筍體驗外，匯集在地農特產的農夫市集與趣味闖關活動，讓民眾採購最新鮮的茭白筍。

三芝區農會理事長郭錦炎表示，為推廣三芝優質的茭白筍，提升市場競爭力及展現農民辛苦耕耘成果，每年都會舉辦茭白筍評鑑活動，今年的的評鑑會中，「帶殻組」由謝德勝榮獲冠軍，莊清榮、林文德獲得亞軍，陳燕國、賴萬福、謝金治獲得季軍；「剝白組」由林文德榮獲冠軍，陳燕國、蔡明燦獲得亞軍，賴萬福、謝德勝、盧麗雲獲得季軍；「甜度王」則由陳義道勝出，甜度達6.5度。

三芝區長賴小萍表示，今年茭白筍節活動多元，開幕式由三芝幼兒園可愛的舞蹈表演揭開序幕，象徵豐收的生命力與土地的能量。農夫市集邀集在地農友與店家販售在地農特產、美食與藝術創作。採筍體驗讓民眾體驗農事樂趣外，也感受農民的辛苦。

賴小萍表示，同場還有秤筍高手挑戰、古箏演奏與社區太鼓表演，將農業與藝術巧妙融合。此外，三芝賞桐步道獲客委會及新北市客家局協助，將於今年整修完成啟用，附近客家農友也有種植茭白筍，歡迎民眾來體驗三芝傳統客底文化。

區公所表示，10月4日至11月22日的假日於興華驛站農業及藝術教育中心舉辦的「茭白筍藝文雕塑展」，展出賴哲祥的「開心果系列」、楊成傑的鐵雕藝術、劉芳汝的童玩版畫、何玉美的上古神獸紙漿、陳文祥的山海精系列，以及楊成俊的鐵雕花果等作品。

副市長陳純敬表示，新北的茭白筍為全國第二大產區，而三芝區茭白筍種植面積就有近6成，想品嘗當季茭白筍，除直接到產地購買外，也可以至三芝區農會鮮芝香購物城訂購。

2025三芝茭白筍節今明兩天登場。圖／三芝區公所提供
2025三芝茭白筍節今明兩天登場。圖／三芝區公所提供

茭白筍 客家

