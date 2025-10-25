「生態博覽會」大安森林公園登場 「蜂旅館」揭牌見證永續共好

今年邁入第十年的「生態博覽會」25日於大安森林公園熱鬧登場！今年以「探見大安・微森秘境」為主題，邀請市民走進公園、貼近自然，重新發現城市中那些看似平凡卻蘊藏豐富生命力的角落。現場並舉行「蜂旅館揭牌」儀式，由臺北市長蔣萬安與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄共同簽名留念，象徵人與自然的連結，並喚起民眾對生態平衡與環境共生的關注。

大安森林公園被譽為臺北市的「都市之肺」，多年來透過生態復育與環境維護，樹木繁茂、花草遍地，不僅提供舒適的休憩空間，也成為孕育上千物種的都市綠洲。大安森林公園之友基金會長期推動土壤改良、樹木修剪、蚊蟲防治、活水飛輪與生態公廁改建等行動，打造與自然和諧共存的環境，屢獲國內外獎項肯定。截至2024年，大安森林公園已成孕育上千物種的棲息地，更成功復育螢火蟲，展現產官學民協力守護生態的成果。

適逢活動十周年，今年主題「探見大安・微森秘境」聚焦「微棲地」的重要價值，從菌絲、蚯蚓、根系與微生物等微小生命出發，象徵支撐城市綠地的無形力量。蔣萬安與林敏雄於活動中共同揭牌「蜂旅館」，並放入蜂巢片，以實際行動為永續生態與環境教育共同立下承諾。蜂旅館不僅提供獨居蜂繁衍空間，也是一項檢視環境健康的指標；當蜜蜂願意棲息，即意味棲地條件完善、生態環境恢復平衡。

生態博覽會十年來已成為臺北市最具代表性的環境教育平台，結合教育、藝術與永續理念，讓民眾從體驗中認識自然、從行動中實踐永續。今年活動規劃「永續市集」、「生態體驗」、「集章任務」及「舞台演出」四大主題，現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。

「生態體驗」部分推出四項人氣課程，包括「獨居蜂旅館DIY」、「手作種子球」與「森林療癒健走」，邀請民眾親手打造蜂旅館、感受土地溫度，或於草坪上靜心放鬆，體驗自然療癒力。「集章任務」則引導民眾探索落羽松區、生態池、活水飛輪等四大景點，與「小森士」互動完成任務可兌換限量好禮。舞台區由民生國小弦樂團揭開序幕，接續萬花筒兒童劇團及多個生態團體演出，以音樂與故事傳遞環保理念。