快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

「生態博覽會」大安森林公園登場 「蜂旅館」揭牌見證永續共好

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「探見大安‧微森秘境」現場特別安排象徵「蜂旅館揭牌」儀式，邀請臺北市長蔣萬安（左）與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（右）於「蜂旅館」屋頂簽名留念，以實際行動為永續生態。圖／全聯福利中心提供
「探見大安‧微森秘境」現場特別安排象徵「蜂旅館揭牌」儀式，邀請臺北市長蔣萬安（左）與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（右）於「蜂旅館」屋頂簽名留念，以實際行動為永續生態。圖／全聯福利中心提供

今年邁入第十年的「生態博覽會」25日於大安森林公園熱鬧登場！今年以「探見大安・微森秘境」為主題，邀請市民走進公園、貼近自然，重新發現城市中那些看似平凡卻蘊藏豐富生命力的角落。現場並舉行「蜂旅館揭牌」儀式，由臺北市長蔣萬安與大安森林公園之友基金會董事長林敏雄共同簽名留念，象徵人與自然的連結，並喚起民眾對生態平衡與環境共生的關注。

大安森林公園被譽為臺北市的「都市之肺」，多年來透過生態復育與環境維護，樹木繁茂、花草遍地，不僅提供舒適的休憩空間，也成為孕育上千物種的都市綠洲。大安森林公園之友基金會長期推動土壤改良、樹木修剪、蚊蟲防治、活水飛輪與生態公廁改建等行動，打造與自然和諧共存的環境，屢獲國內外獎項肯定。截至2024年，大安森林公園已成孕育上千物種的棲息地，更成功復育螢火蟲，展現產官學民協力守護生態的成果。

適逢活動十周年，今年主題「探見大安・微森秘境」聚焦「微棲地」的重要價值，從菌絲、蚯蚓、根系與微生物等微小生命出發，象徵支撐城市綠地的無形力量。蔣萬安與林敏雄於活動中共同揭牌「蜂旅館」，並放入蜂巢片，以實際行動為永續生態與環境教育共同立下承諾。蜂旅館不僅提供獨居蜂繁衍空間，也是一項檢視環境健康的指標；當蜜蜂願意棲息，即意味棲地條件完善、生態環境恢復平衡。

生態博覽會十年來已成為臺北市最具代表性的環境教育平台，結合教育、藝術與永續理念，讓民眾從體驗中認識自然、從行動中實踐永續。今年活動規劃「永續市集」、「生態體驗」、「集章任務」及「舞台演出」四大主題，現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。

「生態體驗」部分推出四項人氣課程，包括「獨居蜂旅館DIY」、「手作種子球」與「森林療癒健走」，邀請民眾親手打造蜂旅館、感受土地溫度，或於草坪上靜心放鬆，體驗自然療癒力。「集章任務」則引導民眾探索落羽松區、生態池、活水飛輪等四大景點，與「小森士」互動完成任務可兌換限量好禮。舞台區由民生國小弦樂團揭開序幕，接續萬花筒兒童劇團及多個生態團體演出，以音樂與故事傳遞環保理念。

大安森林公園之友基金會表示，希望藉由十周年活動，讓更多市民親身體驗「自然就在身邊」，從微小行動出發，共同守護腳下的生態與綠意，重新找回與自然共生的感動，讓永續從理念走入生活，持續為城市注入綠色生命力。

活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影
活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影
大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（左二）、臺北市長蔣萬安（右二）與大安森林之友基金會執行長楊平世（右一）共同出席第十屆生態博覽會。記者王聰賢／攝影
大安森林公園之友基金會董事長林敏雄（左二）、臺北市長蔣萬安（右二）與大安森林之友基金會執行長楊平世（右一）共同出席第十屆生態博覽會。記者王聰賢／攝影
2025生態博覽會「探見大安·微森秘境」25日於大安森林公園熱鬧登場。記者王聰賢／攝影
2025生態博覽會「探見大安·微森秘境」25日於大安森林公園熱鬧登場。記者王聰賢／攝影
活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影
活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影
趣味「集章任務」引導民眾探索落羽松區、生態池、活水飛輪等四大景點。記者王聰賢／攝影
趣味「集章任務」引導民眾探索落羽松區、生態池、活水飛輪等四大景點。記者王聰賢／攝影
活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影
活動現場集結超過百攤單位，包含NGO、公部門、學校與友善品牌，分享綠色生活與環保行動。記者王聰賢／攝影

大安森林公園 永續

延伸閱讀

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

國民黨內只有你參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

相關新聞

北市每天5起虐老案…社會局代墊安置費 6千萬恐成呆帳

北市邁入超高齡社會，世代衝突演變成家暴頻傳，議員指去年日均5件老人受虐發生，社會局5年協助安置並代墊上億元費用，至今仍近...

老人悲歌！議員曝北市長者「孤獨死」3天後才被發現逾4成

台北市今年「孤獨死」案例達70多人，其中5人甚至在公宅內死亡，北市獨居長者列管總數有1萬44人，議員洪健益指出，有逾4成...

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

新北市新店區錦秀路兩處社區旁擋土牆昨日坍塌，市府緊急撤離40戶108人，該擋土牆曾在2022年10月因為連續大雨崩裂，新...

大雨新店社區擋土牆坍塌緊急搶救 土木技師：後續修復需從長計議

連日大雨，新北市新店錦秀路社區擋土牆坍塌，市府緊急撤離40戶108人，新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，目前建議工務局...

新店錦秀路社區擋土牆崩落 居民質疑擋土牆太薄

新北大雨持續，24日晚間8時許，新店錦秀路49巷內碧瑤錦鏽社區兩處擋土牆崩裂滑動，市府緊急協助民眾撤離約90人，目前已拉...

「生態博覽會」大安森林公園登場 「蜂旅館」揭牌見證永續共好

今年邁入第十年的「生態博覽會」25日於大安森林公園熱鬧登場！今年以「探見大安・微森秘境」為主題，邀請市民走進公園、貼近自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。