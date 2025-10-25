北市每天5起虐老案…社會局代墊安置費 6千萬恐成呆帳

北市邁入超高齡社會，世代衝突演變成家暴頻傳，議員指去年日均5件老人受虐發生，社會局5年協助安置並代墊上億元費用，至今仍近6千萬元未獲清償，恐成呆帳，保護老人卻是全體市民埋單，有失公平，應積極追討。社會局說，最後會採強制執行。

扶養比逐年下降，北市親屬照顧壓力加重，產生暴力原因如都會環境、工作狀態造成疏離感或情緒議題等。

議員汪志冰發現老人保護通報案從2020年1384件增至去年1769件，去年平均每天有5件老人受虐；受暴樣態最多是精神暴力50％、肢體暴力45%，其餘是遺棄、疏忽照顧及財務侵占；施暴者以子女、孫子女等直系血親最多，從647人增至1130人。

若長者有身體、健康危難時，社會局可依老人福利法緊急安置在安養中心、養護中心、住宿型長照機構等老福機構，代墊費用再向親屬請求返還，一年代墊5760萬元。汪說，安置人數從149人增至227人，5年累計612件、近1.1億元，仍有324件、近6000萬元未獲清償，「扶養義務人須負責任，不能成呆帳讓所有市民承擔。」

社會局長姚淑文回應，老人保護案新興問題如青少年虐待家長，但卑親屬對尊親屬仍以對長者最嚴重，超過8成為子女或子孫，以言語辱罵最多，有的不讓睡覺、沒給良好環境或虐待、恐嚇，也有因照顧而致家暴、子女本身情緒困擾、甚至與金錢期待、要求等因素有關。

她說，喘息照顧是目前重點政策，社會局持續布建日照中心，社區關懷據點一年超過400萬人次長者使用，盼盡量減輕家庭照顧的壓力。代墊費部分，社會局把長者送到安全處後，會開親屬會議、清償會議，若家屬都不理，最後會採強制執行，但對方沒財產也是一樣結果。

社會局補充，「先⾏⽀付⽼⼈保護安置費⽤案件追償作業原則」是安置⽇起1年內以書⾯⾏政處分通知義務⼈繳回，期限內未提減輕或免除費⽤的申請且未如期繳回費⽤，社會局1年內移送⾏政執⾏，並列為懸帳案件定期追蹤償還進度。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立說，主管機關會先協商追討安置費，若協商不成就送強制執行，兩者是必要手段。有可能是被安置對象有多位家人，此牽涉到誰繳、分配問題，而非沒錢繳，經相關單位依法通知，要求所有應負擔的義務人必須一起面對。

林金立說，老人保護的緊急安置是最差手段，通常是以最少限制為原則，是否真的非安置不可？社會局也可透找家屬協商，給予警告、加強防治輔導或找其他照顧服務介入，分擔照顧者的壓力，讓長輩繼續住在本來家裡；若持續發生類似情形，應聲請保護令，讓打人者遠離。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線