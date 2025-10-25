新店擋土牆崩塌 民代促強化風險社區裝設連續檢測設備

新北市新店區錦秀路碧瑤、錦秀社區擋土牆崩塌，新北市府預先已撤離約40戶、108人，幸無人傷亡。土木工程博士、新北市議員黃心華指出，該擋土牆長期有裝設監測設施，前天發現數據異常後即啟動警戒，並於昨晚撤離。他認為，本次事件更突顯出坡地監測設備重要，新北市有一千多個坡地社區普遍都有擋土設施老舊、地下管路滲漏淘空等風險，市府應輔導有風險的社區裝設必要的連續檢測設備，才能在異狀發生初期就養護。

黃心華說，發生災變的擋土牆正好位於上、下兩個社區之間，從擋土牆外觀和材質研判，應該是分批建造，類似用兩座擋土牆疊加，2022年時已經發現過一次異狀，這次在連日降雨的影響下，可能擋土牆背後的水位升高、伴隨有局部的坡體滑動變位，情況比上次更危急。

黃心華指出，2022年發生異狀後，他們有協助民眾向市府爭取援助，當時市府有規畫協助加裝感測器（傾斜計、水位監測）、裂縫修補、排水口重建及加密，社區也自行出資，持續監測擋土牆，才能第一時間從監測數據中預知異狀，並發出撤離的指令。

黃心華說，從探測器可得知，該處擋土牆傾斜角度會隨著天晴或降雨而有些微變化，推測應該是擋土牆背後的地下水位變化的影響，只要在一定的變動範圍內都算是穩定，但是這次的觀測值連續出現異狀，甚至高出警戒值每天0.2度，因此判定該處擋土牆已經不穩定。

黃心華說，昨天原本設想可採用後拉方式讓擋土牆不再傾斜、維持穩定，但以目前狀況研判，如果牆體本身已經開裂成數大塊的話，結構已經不完整，沒有辦法維持牆的完整性，那可能就要整個打掉重做。

黃心華說，目前會持續加強監測，原有三個監測儀器已經隨擋土牆的崩落而損毀，估計將會新增三個監測儀器及調派移動式的攝影機來掌握現場狀況。

其次是透過帆布等方式減少水分入滲淘空，但因上方社區的排水管道應該有不少破損、地坪也開裂，因此要阻止水流入侵，可能很困難；再來是穩定坡腳、上方減壓，最後是與社區協調重建擋土牆。

黃心華說，政府應有計畫協助老舊社區進行擋土設施的維修和復健，包括給予更大的補助額度增加維修意願、提供模組化的設計及施工法減低工程成本，「不然未來恐怕會有更多災變等著我們」。

民進黨新北市議員陳乃瑜則說，「示警三年，終究還是發生了錦秀社區擋土牆崩塌，這一幕，讓人又氣又心痛」，她在3年前的10月24日就已踢爆新店安坑碧瑤社區和錦秀社區之間的擋土牆與道路龜裂不斷擴大，最嚴重的地方甚至裂到15公分寬，她要求加裝監測裝置，並且在議會透過質詢一再提醒市府必須盡速處理，但市府不但沒有積極作為，反而指責屋主和管委會「未盡維護義務」，如今三年過去了，擋土牆崩了。所幸這次沒有居民受傷，但這樣的憾事本不該發生。