老人悲歌！議員曝北市長者「孤獨死」3天後才被發現逾4成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市清潔隊員為獨居行動不便的長者到府代收垃圾。圖／台北市環保局提供
北市今年「孤獨死」案例達70多人，其中5人甚至在公宅內死亡，北市獨居長者列管總數有1萬44人，議員洪健益指出，有逾4成孤獨死是在死亡3天後才被發現，要求社會局結合民間團體志工，加強獨居老者探視。社會局表示，現試辦「好鄰居守護隊」，研議再拓點。

據統計，台北市超過65歲以上長者約57.76萬人，列冊的獨居老人共1萬44人；111、112、113在宅往生人數為107人、105人、109人。114年至8月，在社宅死亡獨老為5人。

洪健益指出，北市有4成2的孤獨死長者，死亡3天後才被發現，8天以上的占1成2，其中最久被發現的達26天，通報機制明顯失靈。列管獨居長者逾1萬人，社會局志工探訪人力是否不足，應該讓民間的志工加入探訪的行列。

北市社會局表示，針對⾼危機個案，社⼯每⽉至少會訪視2次；中危機個案由社⼯每⽉至少訪視1次；低危機個案由社⼯員視需要安排電訪或訪視，並由志⼯協助每⽉至少電話問安1次。

另外，社⼯不定期依獨居⽼⼈需求提供電話問安、關懷訪視、⽣活協助、送餐服務、據點參與、陪同就醫、機構安置等服務。目前的人力，老服中心有73人、社福中心167人、平宅辦公室12人。

為了避免獨居長者在宅死亡，社會局表示，目前有跨局處合作關懷通報機制，由台北市老服及社福中心已與民政、衛政、警政、消防建立各行政區連繫平台，若遇有列冊獨老相關重大情事，即時通報，提供相關協助。

另外，社會局指出，提升緊急救援安裝率，定期透過訪視及電話問安，鼓勵長者安裝，另持續優化科技設備，以主動報安及被動活動偵測來守護長者居家安全。目前在文山區試辦「文山家和一站式服務中心」，10月啟用「好鄰居守護隊」可成為社會局社工的左右，也滾動式研議在其他行政區拓點。

