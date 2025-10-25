聽新聞
三鶯線第一座永吉公園站開發案動工 吸12億投資金
新北捷運三鶯線預計年底完工，10月進入全線全系統整合測試，三鶯線第一個捷運開發案永吉公園站開發案今天動工，投資金額約12億元，新北市長侯友宜今天率捷運局及投資人冠亘建設、永岳建設、永棋營造及金梅堂團隊，齊聚永吉公園站捷運開發基地動工，並祈求工程順利圓滿。
侯友宜表示，永吉公園開發案是三鶯線第一個開工動土的捷開大樓，設計理念為「新藝術運動」的精神，將自然的曲線與形態融入建築設計中，延伸公園的綠色意象，讓車站與周遭環境緊密結合。
外觀配色以粉橘與粉綠為主調，搭配如樹枝形態的雨遮設計，陽光灑落時的陰影柔和自然，呼應森林的意象，也為整體空間注入層次與溫度，展現藝術融入日常的城市美學。
侯友宜指出，永吉公園站捷運開發案投資金額約12億元，規畫地上14層、地下3層，總樓地板面積約4900坪；1至3樓規畫為商業空間，為地區型服務的零售業，可提供商場進駐，兼顧生活便利並提升區域商業機能，4樓以上為住宅使用，將引入居住人口帶來運量。
本案也將取得智慧建築標章及黃金級綠建築標章，打造軌道建設綠色建築典範，也規劃轉乘機車位及自行車位，方便附近居民轉乘。
新北捷運局長李政安表示，三鶯線共有7處捷運開發案，目前已有5處招商成功，分別為三峽站出入口1、三峽站出入口2、台北大學站、媽祖田站及永吉公園站，持續推動剩下2處的招商作業，陸續於2026年公告招商，預估捷運三鶯線整體開發案能吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，並帶動捷運運量成長及區域發展，建構新北捷運生活圈。
