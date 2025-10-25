新店社區擋土牆坍塌撤百人 侯友宜：盡速恢復居民正常生活
連日豪大雨未停歇，造成新店區錦繡、碧瑤社區間擋土牆今天凌晨坍塌，新北市府事前監控發現安全顧慮，已預防性撤離108人，新北市長侯友今日一早前往勘查，並表示市府持續監測觀察，也請專業技師到場協助搶災，新北市府職責就是守護人民生命財產安全，盡速讓社區居民回到正常生活。
侯友宜表示，近來豪大雨，新店碧瑤二期別墅社區的邊坡滑動，市府早已掌握監測數據，發現有安全顧慮，因此區公所昨晚先行撤離下邊坡「錦秀社區」部分住戶，市府應變中心充分掌握災情變化，未來將會持續追蹤最新狀況，確保社區安全無虞。
工務局長馮兆麟指出，碧瑤山莊、錦繡社區屬於上下邊坡關係社區，已請專業技師到場協助搶災，先穩定上下邊坡避免持續滑動，待雨勢變小再進行相關復建措施。工務局除了調派人員加強搶災，並加裝監測儀器，以維護社區周邊居民的安全。
馮兆麟指出，現場在2022年10月時曾出現擋土牆及排水溝災變徵兆，當時市府緊急進行道路排水溝搶修及由碧瑤社區部分搶修，而住戶專有部份也以低壓灌漿填補擋土牆後方回填區孔洞，並請社區管理委員會善盡管理維護之責，市府也協助持續監測觀察環境變化。
馮兆麟說，當時除持續自動化儀器檢測外，市府協助2個社區安裝簡易監測裂縫尺，但連日豪雨之後，裂縫尺發現碧瑤社區牆面裂縫寬度持續擴大，且排水設施無法發揮功能，造成水滲入回填土區，即要求碧瑤社區進行改善，並善盡管理之責。
工務局表示，每年要求坡地社區自主檢查，針對異常案件，會同專業技師公會、農業局水保服務團到場會勘。經技師判定有立即性危險必須立即修繕，如建築物所有權人或社區管委會未配合改善，工務局依建築法裁罰，最高可罰30萬元。今年已有2案裁罰在案。
馮兆麟強調，林肯大郡事件發生之後，市府嚴格管控核發山坡地社區建築執照，並要求山坡地社區應落實每年自主檢查。民國110年坡地新建案，工務局皆會要求建商依山坡地審查要求，安裝自動化監測。既有的坡地社區，如經會勘確認有需要，亦提供免費安裝簡易監測儀器，以維護坡地環境安全，並達預警防災之效。
